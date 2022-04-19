كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية جولة ميدانية على المحلات بمنطقة الرقعي بهدف التأكد من التزام المحلات بتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، فضلا عن التأكد من عدم وجود إعلانات مخالفة بالشوارع.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بالقرارات والضوابط المعمول بها في البلدية، مبينا أن الجولة التي نفذها الفريق الرقابي مساء أول أمس بمنطقة الرقعي أسفرت عن تحرير 12 مخالفة إعلان تمثلت في إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية، عدم صيانة الإعلان الخارجي، عدم تجديد ترخيص الإعلان فضلا عن إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، وذلك بعد المرور والكشــف على 30 محلا، فضلا عن إزالة 39 إعلانا عشوائيـــا يعـــوق الطريــــق ويشـــوه المنــظر العـــام.