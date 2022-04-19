سعت المغنية الباكستانية المقيمة في بروكلين أروج أفتاب التي فازت أخيرا بجائزة «غرامي» إلى الصعود السريع من خلال مشاركتها في مهرجان كوتشيلا الشهير في ولاية كاليفورنيا الأميركية.



وصدح صوت أفتاب وهي تغني باللغة الأوردية في صحراء كاليفورنيا، فأصبحت بذلك أول باكستانية تغني في كوتشيلا.



ورأت المغنية الباكستانية في حديث لوكالة «فرانس برس» أن حاجز اللغة لم يعد موجودا، مشيرة إلى أن «الباب بات مفتوحا»، ولاحظت المغنية البالغة 37 عاما أن «ثمة حركة تحدث تغييرا في الموسيقى ككل» وتقوم على تحرر الفنانين من الفئات الموسيقية التقليدية.



وأضافت أفتاب التي تجمع في أعمالها بين أجواء الصوفية وموسيقى الفولك والجاز والبوب وأصدرت أخيرا أغنية استعادت فيها عملا للمغنية روزاليا ذات الأسلوب المطبوع بموسيقى الفلامنكو، أن «الموسيقيين يبتكرون أغنيات يستمع إليها الجمهور بعقل منفتح جدا. من دون أن يكترثوا كثيرا بالنوع (الموسيقي) ولا بالحدود».