بمياهها الفيروزية ومناظر غروب الشمس الخلابة على سواحلها، قد تبدو جزيرة كي ويست في أقصى جنوب ولاية فلوريدا الأميركية بعيدة عن أجواء المعارك القضائية... لكن في السنوات الأخيرة، أثارت السفن السياحية الكبيرة انقسامات في المنطقة.



تجلب هذه السفن الضخمة آلاف السياح كل يوم إلى هذه المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة.



وتعتمد شركات محلية كثيرة على الحركة السياحية، لكن سكانا كثر يبدون انزعاجا من هؤلاء الوافدين، من بينهم أرلو هاسكل أحد مؤسسي جمعية Safer Cleaner Ships Association.



وقال هاسكل إن هذه السفن السياحية «تجني أرباحا من جمال كي ويست بينما تقوض هذا الجمال وتفسد تجربة الجميع».