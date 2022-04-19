في كل يوم أحد من شهر رمضان المبارك يصعد مسلمون في بلدة زينيتشا بالبوسنة لأعلى تل في منطقتهم لتناول الإفطار في وقت الغروب.



وقد شقت مجموعة من المتنزهين طريقها على جوانب التلال وسط الأشجار، مستمتعين بالنزهة ورفقة بعضهم البعض.



ومن بين الأطعمة التي يتناولها المتنزهون في وجبة الإفطار بعد صيام نهار كامل ما يسمونه «ليبينا»، وهي عبارة عن رغيف خبز مسطح ومستدير يصنع ويؤكل فقط خلال شهر رمضان في البوسنة، حسبما يقول سماجو أوميرديك وهو خباز المنطقة.



وبعد الوصول إلى قمة التل يستريح المتنزهون ويدعون حتى غروب الشمس ويصلون.