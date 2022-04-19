يشترط ألا تقل خدمة الموظف عن عام وحاصل على «امتياز» ولم تتجاوز مدة مرضياته 15 يوماً.. ولم تقع عليه عقوبة تأديبية



عبدالكريم العبدالله



في الوقت الذي رصدت فيه وزارة الصحة مبلغ 12 مليون دينار كمكافآت للأعمال الممتازة، فوض وزير الصحة د.خالد السعيد وكيل الوزارة د.مصطفى رضا بصرف مكافآت الأعمال الممتازة عن العام 2021 لكل العاملين المرشحين من جهات عملهم بالوزارة.



واعتمد وزير الصحة ضوابط لصرف مكافآت الأعمال الممتازة، بحيث لا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على مكافآت الأعمال الممتازة عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 وذلك داخل وزارة الصحة.



وجاء في الضوابط، التي تنشرها «الأنباء»، أن يكون الموظف من الحاصلين على تقدير «امتياز» عام 2021، وألا يكون الموظف قد وقعت عليه عقوبه تأديبية خلال عام 2021، فضلا عن ألا يكون الموظف قد تجاوزت مدة إجازته المرضية خلال عام 2021 فترة 15 يوما عدا دخول المستشفى.



وتضمنت الضوابط أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العام أو المعينين بالمرتبات، وأن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية موزعة على 70% من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له، و180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات الأخرى.



وذكرت الضوابط أنه تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع (الوقف عن العمل الإعارة- التفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها أيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازات المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى فقط).



وأشارت الضوابط الى أن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة سيكون وفقا لجدول ديوان الخدمة المدنية في منح الأعمال الممتازة، ويجوز منحها بفئات أقل، إذ يتمثل في منح الأطباء والاستشاريين ومديري الإدارات 1500 دينار، كما يصرف للصيادلة والفنيين والمراقبين 1300 دينار و1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية، و800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة، موضحة أن هذا يأتي حسب كتاب الديوان، علما أنه يحق للوزارة منح هذه المكافأة بفئات أقل.



وخاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها والمناطق الصحية والإدارات المركزية لحصر الأسماء المستحقة من الموظفين لهذه المكافآت ورفعها إلى الوزارة في أقرب وقت لاعتمادها



مبالغ الأعمال الممتازة حسب المسميات الوظيفية



٭ الأطباء والاستشاريون ومديرو الإدارات 1500 دينار



٭ الصيادلة والفنيون والمراقبون 1300 دينار



٭ رؤساء الأقسام والهيئة التمريضية 1000 دينار



٭ الموظفون الإداريون 800 دينار



٭ الوظائف المعاونة والفنية المساعدة 400 دينار