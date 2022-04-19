حنان عبدالمعبود

قام وزير الصحة د. خالد السعيد، يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، وعدد من قياديي الوزارة وقطاع الصحة العامة، بزيارة لمستشفى الكويت الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف «قاعة 8»، وذلك لمتابعة إجراءات تحويله إلى مركز فحص للعمالة، ليكون مساندا إلى مراكز الفحص الأخرى، وهي: مركز الشويخ، ومركز الجهراء، ومركز صبحان، ومركز ضاحية علي صباح السالم لفحص العمالة.

وقد اطمأن الوزير إلى تخصيص وتوفر كافة سبل الراحة والسلامة للعاملين والمراجعين الكرام، من قاعات مبردة للانتظار، تزامنا مع موسم الصيف، ولاستيعاب الأعداد الكافية من متلقي الخدمة، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.

من جهة اخرى، استقبل د.خالد السعيد في مكتبه يوم أول من أمس مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل، حيث استعرضا مستجدات وتطورات ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وخطة إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ودعم البنى الأساسية للترصد والاستجابة والتصدي للأوبئة علاوة على تعزيز الأمن الصحي الخليجي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي ومرتكزاتها الأساسية الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي، وحضر اللقاء المدير التنفيذي للمركز الخليجي للوقاية د.باسي بانتينين والوفد المرافق له.

وخلاله أشاد الوزير السعيد بمستوى التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون والدور المحوري الذي يقوم به مجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية، متمنيا الدوام في تحقيق المزيد من الإنجازات لمجابهة تحديات الخطط الصحية والبرامج التنموية ضمن المنظومة الخليجية.