صرح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د.عبدالله البدر بأن وزير الصحة د.خالد السعيد قد أصدر قرارات رائدة ترسم نطاقا أوسع للخدمات والممارسات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية، وذلك بما يتماشى مع التوسع العالمي في مهنة الصيدلة، والتطور في كفاءات ومؤهلات الصيادلة، وبما يلبي احتياجات المجتمع الكويتي وفئات المرضى المختلفة.



وأشار البدر إلى أن هذه القرارات تقدم نموذج عمل رائد ينظم الخدمات الصيدلانية، ويصف نطاق ممارستها، ويحدد الأدوار والمسؤوليات، ويمكن من استثمار القوى العاملة الصيدلانية وفق كفاءاتها ومؤهلاتها.



وأوضح البدر أن القرارات حددت الحد الأدنى للخدمات الصيدلانية التي يجب تقديمها في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، وأعطى المستشفيات والمراكز أيضا مساحة لاختيار الخدمات الصيدلانية الإضافية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمرضى والمجتمع الذي تخدمه المنشأة الصحية، وكذلك احتياجات مقدمي الرعاية الصحية، وبما تتناسب مع أعداد ومؤهلات القوى العاملة الصيدلانية في المنشأة الصحية، وتوفر التجهيزات والموارد اللازمة لتقديمها، ويضمن جودة الخدمات واستمراريتها.



كما كشف عن أن هذه القرارات تدعم رؤية الانتقال إلى مزيد من الخدمات الصيدلانيـــة الإكلينيكية من خلال استحداث وحدات الصيدلة الاكلينيكية في المستشفيــات والمـــراكـز التخصصية التابعة لوزارة الصحة، مما يساهم بترشيد استخدام الدواء، وتحسين إدارة العلاج الدوائي للمرضى، وتقليل الهدر في الموارد والتكاليف.



ولفت د.البدر إلى أنه قد تم تحديد مؤهلات الصيادلة المخولين بالعمل في هذه الوحدات، لافتا إلى أن وحدات الصيدلة الإكلينيكية تختص بتقديم الخدمات الإكلينيكية المتقدمة والتي تشمل:



1 - خدمات إدارة العلاج الدوائي للمرضى المنومين بالمستشفى بالتعاون والتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات الطبية -من خلال جولات الأجنحة واجتماعات مناقشة الحالات وغيرها من قنوات التنسيق- وتشمل الخدمة تدقيق ملفات المرضى، ومراجعة الخطة العلاجية، ورصد المشاكل الدوائية فيها، واقتراح خطة العلاج الدوائي للفريق، والمشاركة في متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة.



2 - خدمة الإدارة الشاملة للأدوية في العيادات الخارجية بالاتفاق مع الفريق الطبي المختص.



3 - خدمة مراقبة أدوية معينة لتقييم جرعاتها وتحديد جرعة الدواء المناسبة للمرضى بالاتفاق مع الفريق الطبي المختص.



4 - خدمة مشاركة الفريق الطبي في إعداد البروتوكولات العلاجيـــة والمســــارات الاكلينيكية.



ولفت البدر الى أن القرارات سمحت لمراكز الرعاية الأولية بتقديم الخدمات الإكلينيكية شرط استيفاء الصيادلة العاملين هناك لشرط المؤهل العلمي المحدد لكل خدمة.



وأشار د.البدر إلى أن هذه القرارات قد جاء نتيجة جهود دؤوبة من لجنة تطوير مهنة الصيدلة في وزارة الصحة، وشركاؤنا في التطوير في كلية الصيدلة في جامعة الكويت، وخبراء الجمعية الأمريكية للصيادلة ASHP، وتضمنت دراسات ميدانية إقليمية ووطنية، واستطلاع آراء مجموعة من العاملين في الميدان.