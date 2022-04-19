صدر قرار بإعادة تشكيل لجنة متابعة توصيات مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.



وجاء في القرار: يعاد تشكيل لجنة متابعة توصيات مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة مدير إدارة العلاقات العامة وعضوية كل من:



1 - أفراح جاسم السعيدي - رئيس قسم الإعداد والمتابعة بإدارة مكتب الوكيل.



2 - رشيد شبيب رشيد الرشيدي - قطاع شؤون الهندسة الصحية (نائب الرئيس).



3 - بدر ناصر الدريع - إدارة مكتب الوزير.



4 - ناصر صلاح الدويسان - المكتب الفني لوكيل الوزارة.



5 - محمد جاسم المهنا - إدارة تنفيذ مشاريع المطار بقطاع المشاريع الكبرى (مقررا).