تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وبحث الجانبان خلال الاتصال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ووجهات النظر تجاهها وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة.



وأشاد سمو رئيس الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع فيه الأمم المتحدة بجميع أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة من أجل إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على مواصلة الكويت لدورها الإنساني ومساندة الجهود الدولية الرامية لحل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.