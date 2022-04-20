لنبتعد عن المبادئ الهدامة ونتبع مسيرة شيابنا.. آباؤنا وأعمامنا وأجدادنا الذين حفظوا التراث ولم يذمّوا أو ينتقدوا أحداً

التمدن والأوضاع والحرية إللي إحنا فيها والديموقراطية التي قبلناها نهجاً لنا واحترامنا لتأسيسها.. لا تعني «نطلع من أهلنا الأولين»

أشكر المرحوم الشيخ زايد آل نهيان فهو أول من شجع الشيخ جابر وشجعني في هذه الديوانية وتبرع بمبلغ ضخم لكي نحفظ هذا التراث

دخلت علينا التكنولوجيا الجديدة ودخلت علينا الأشياء الإلكترونية واللي يشتم ويخفي اسمه واللي يذم ويسمعونه واللي يطعن في شرفك ويخفي اسمه

في «السوشيال ميديا» حتى الأعراض هتكوها إلى أن وصلنا موقف ما نحسد عليه لكن البركة فيكم انتوا احتفظوا في عاداتنا الأصيلة

نصار الخمسان: رسالة ديوانية شعراء النبط تنطلق من الثوابت الدينية وترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والقيادة

بدأنا بتحديث مقر الديوانية ومنشآتها وطورنا أساليب العمل وزودنا الديوانية باستديوهات تسجيل تلفزيونية وإذاعية جديدة



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يرافقه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى ديوانية شعراء النبط. وكان في استقبال سموه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار وأمين سر ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان. وقد ألقى ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:



يسعدنا زيارة اخواننا وابنائنا في ديوانية شعراء النبط لنهنئهم بشهر رمضان المبارك وننقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ودعوات سموه لكم بدوام التوفيق والتميز.



وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نشيد بالدور الرائد لديوانية شعراء النبط في حفظ هوية الآباء والأجداد وارثهم من الشعر النبطي، مقدرين جهودكم الطيبة في دعم الشعراء وتقديم البرامج الهادفة، داعين الله تعالى أن يوفق أبناء وطننا العزيز لرفع شأنه وإعلاء رايته في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.. وكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات.



ذكروني الاخوان يوم كنا في نفس السن اللي قبل 40 سنة شاركنا معاهم، لكن للأسف الكبر اخذ مقسومه وياه، لكن احب ان اوضح لأبنائي الشعراء الجيل الجديد، الجيل الذي نبني عليه كل آمالنا، أن لا يطلع من خط شيابنا الأولي، ارجوكم رجاء التمدن والاوضاع اللي احنا فيها والحرية اللي احنا فيها والديموقراطية التي قبلناها نهجا لنا واحترامنا لتأسيسها لا نطلع من اهلنا الاولين.



اذا شعرنا وقلنا في ابيات الشعر، وانا ليس شاعر، ولكن كان الله يرحمه لسان لي لما امرني ان اكون رئيسا لهذه الديوانية قلت له يا طويل العمر ان لست شاعر، ولا اقدر اقول بيت او بيتين ولا اقدر ارد على شاعر ان كان ابي اشكره او ان كان بعاتبه، لا اعرف الشعر، قال لي انا لسانك قولي اللي في خاطرك أي شاعر كان، وانا لسانك، الله يرحمه مرشد البذالي شكا لي في يوم من الايام عن بعض الشعراء الذين لا يقدر مرشد ان يعبر او يرد عليهم احتراما وتقديرا وخلقا، هذه خلقنا يا أهل البادية، خلق عالية، يغلط علينا ولكن لا نرد الغلط بالغلط، فشكا لي وحملني رسالة اوصلها لسموه واشوف رأيه ما يقول، فوصلت الرسالة ثاني يوم الصبح طلع ورقه من مخباه عطاني اياها قال ارسلها للشاعر الذي خطأ وتجاوز حدود الشعر على مرشد البذالي، الله يرحم الجميع الكل مات، انا قلت لكم عهدي انا اطالع اخواني ابي اعرف واحد منهم اللي عاصرني في بداية تأسيسها، فقال لي هذه الورقة سلمها فلان ادمي وقول له هذه الرد على ما قلت في مرشد البذالي الله يسكنه الجنة كتابته اليدوية خطوطها كلها سحب صعب اللي يقرأها، مو كل انسان يقدر يقرأ خطه، فقعدت عند ريوله وقلت ما كل كلمة تكتبها اقدر اقراها ابي احاول انا اقول واذا غلطت قول لي اعدل على خطي انا الكلام، لذلك كتبت تعديل على بعض البيوت كتبت الكلام، ما عرفت اقراها ووصلت الرسالة بعد ما نقلتها بخط واضح لصاحبها، يسلم عليك فلان وهذه رسالة ردك على ما قلت في الوالد مرشد البذالي، اخذها وانطفت النار ولم ينطق في كلمة واحدة بعد هذه الرسالة. لذلك اخواني وعيالي الشباب خلونا نبعد في ديوانيتنا عن كل المبادئ الهدامة خلونا نبعد ونتبع مسيرة شيابنا آباؤنا واجدادنا عمامنا الذين حفظوا التراث ولم تطلع قصايدهم في ذم احد او انتقاد احد، وكانت قصايدهم اما مسلية ومضحكة ويتمنونها الناس او انها نصائح من القلب تطلع للمسؤول او للصديق اللي انحرف عن الخط كانت هذه قصائدها هذه وجهتهم. انتم شباب ما الومكم ونهجكم حسب اعماركم وحسب وقتكم اللي انتم عايشينه وهما كانوا عايشين في وقتهم، ولكن من هذه الديوانية اسست لكم وحفظ تراث اهلكم واجدادكم وآبائكم الذين نتشرف بتقليدهم في كل ما كانوا يعملون في حياتهم، فأرجو منكم يا ابنائي ان كان خلاف بين شخص وشخص لا تزحموا الشعر فيه ان كان بعض العتب لا تدخلوا بالشعر فيه، اما ان كان تبي اعانته على وضخ النقا في قلبك انحره ان كان في خير يساعدك، ارجو لكم التوفيق في هذا الشهر المبروك وان نتمسك في من اسس هذه الديوانية ونعترف فعلا انهم رجال لهذا البلد حفظوها وحفظوا ان ما اخفي عليكم شكري لهذه الديوانية إلى المرحوم الشيخ زايد آل نهيان الذي هو اول من شجع صاحب السمو وشجعني في هذه الديوانية وتبرع بمبلغ ضخم لكي نحفظ هذا التراث فالحمد لله، الله يسكنه الجنة ويحفظ اولاده الذي كان له الاثر الكبير في مساندة اخوه المرحوم الشيخ جابر شكرا لكم وكل عام وانتم بخير وان شاء الله الرسالة وصلت. دخلت علينا التكنولوجيا الجديدة ودخلت علينا الاشياء الالكترونية ودخلت علينا اللي يشتم ويخفي اسمه واللي يذم ويسمعونه واللي يطعن في شرفك ويخفي اسمه شنو الفايدة، فتتوا المجتمع احنا اصل من هذه الديرة حكامها وقبائلها بكل فئاتها شيعتها سنتها حضرها بدوها، هم من اسسوا هذه البلد وقامت على اكتافهم خلونا نحفظها لا نزيح مع السوشيال ميديا والكذب اللي يقولونه والكلام والتهم اللي حتى الأعراض هتكوها الا ان وصلنا موقف ما نحسد عليه لكن البركة فيكم انتوا ان شاء الله توعون اخوانكم الشباب الثاني احتفظوا في عاداتنا الاصيلة بارك الله فيكم وكل عام وانتم خير بخير. كما ألقى أمين سر ديوانية شعراء النبط كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:



لا يسعنا في هذه المناسبة والليالي المباركة إلا أن نرفع أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بحلول شهر رمضان المبارك، متمنين له دوام الصحة وموفور العافية.. وأن نهنئكم يا سمو ولي العهد حفظكم الله والشعب الكويتي الكريم سائلين الله العلي القدير مع نفحات الخير والرحمة في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ كويتنا الغالية بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي وأن تبقى راية الكويت عالية خفاقة.



ممثل صاحب السمو سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إنه بحضوركم وتشريفكم ديوانية شعراء النبط يسطع نجم الشعر وضاء وتغرد حروفه بمقامكم الكريم.. فأهلا بكم عطرا فواحا ينثر شذاه في كل الأرجاء.



من هنا وفي هذا المكان يا سمو ولي العهد تحفظ لكم ديوانية شعراء النبط وأبناؤكم المخلصون تحفظ لكم الفضل حيث كنتم على رأسها منذ بدايات التأسيس في عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، حيث تحققت لها هذه المكانة وهذا الدور في إثراء التراث الشعبي والأدبي في الكويت لتصبح ديوانية شعراء النبط أحد روافد الثقافة والفنون في البلاد بما حظيت به من اهتمام بالغ من القيادة ودعم خاص ورعاية من سموكم الكريم.



سمو ولي العهد حفظكم الله، إن رسالة ديوانية شعراء النبط تنطلق من الثوابت الدينية وترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والقيادة وتعزيز الأخلاق الاجتماعية النبيلة من خلال ما يبوح به شعراء الكويت من مشاعر الانتماء الوطني وروح الأسرة الواحدة والتعايش الاجتماعي على هذه الأرض الطيبة.



وإننا إذ نعتز باهتمام سموكم بالديوانية كأحد صروح التراث والثقافة في دولة الكويت فقد آلينا على أنفسنا أن نحث الخطى ونبذل الجهد المخلص من أجل وضع بصمات التطوير وتفعيل النشاط والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية والاجتماعية، لذلك وضعنا الخطط وشرعنا بالتنفيذ في كثير من الأعمال التي تدعم الديوانية وتعزز مسيرتها التراثية الثقافية والفنية.



لقد بدأنا بتحديث مقر الديوانية ومنشآتها وطورنا أساليب العمل وزودنا الديوانية باستديوهات تسجيل تلفزيونية وإذاعية جديدة بأحدث التقنيات الفنية بالتعاون مع وزارة الإعلام وهنا نشكر وزارة الإعلام على تعاونها الكبير.



وخلال السنوات الماضية شاركت ديوانية شعراء النبط بالعديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية من خلال تنظيم الأمسيات الشعرية وإقامة المسابقات الثقافية والشعرية.



وعلى صعيد الطموحات والخطط المستقبلية، نعمل حاليا على الإعداد لتأسيس أكاديمية الشعر لتكون منصة لاحتضان المواهب الشابة ودعمها وصقلها.



وأنجزنا إنشاء مسرح لإقامة الأمسيات والمحاضرات كما تم تأسيس مكتبة شعرية تراثية لتكون مرجعا تراثيا للباحثين في الشعر النبطي.



وتعتزم ديوانية شعراء النبط العمل على إقامة مركز للتدريب على الفنون الشعبية مثل العرضة الفريسني وغيرها.



وفي الختام، نسأل المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان في ظل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما. وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد، هدية تذكارية بهذه المناسبة.

سموه أكد حرص الدولة على دعم وتوفير كل سبل الرعاية لضمان تنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع

ممثل الأمير زار نادي الصم: إسهاماتكم وإنجازاتكم كبيرة محلياً وخارجياً

ممثل الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف والشيخ مبارك الفيصل والشيخ أحمد العبدالله ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ومحمد الراجحي وحمود فليطح وحمد المري خلال الزيارة

الشيخ سالم العلي وجّهني بأن أجعل لغة الصمّ مُطبقة في جهاز «الحرس الوطني» وبالفعل بُذلت جهود كبيرة ووصل عدد المتكلمين بها إلى ما يقارب 200 عسكري و7 مدربين

لغة الإشارة مفخرة و200 عسكري و7 مدربين في صفوف الحرس الوطني يتحدثون بها

المري: الزيارة تجسد أروع صور التواصل والتراحم واللفتة الأبوية المعهودة لأبنائكم ذوي الهمم

قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مساء أول من أمس يرافقه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للصم، حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم حمد المري.

وألقى ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كلمة بهذه المناسبة نقل فيها لهم تحيات وتبريكات صاحب السمو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للاخوة والأبناء أعضاء النادي على ما يبذلونه من جهود طيبة وخيرة وما يقدمونه من إسهامات كبيرة في كل الأنشطة وما حققوه من إنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي والتي لها الدور البارز في رفع راية الوطن العزيز، مؤكدا سموه حرص الدولة على دعم وتوفير كافة سبل الرعاية والاحتياجات لضمان تنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع، سائلا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير لخدمة وطننا الغالي وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

وفيما يلي نص كلمة ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ممثل الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لدى وصوله إلى نادي الصم وفي استقباله محمد الراجحي ممثل صاحب السمو سمو ولي العهد محييا الحضور

اخواتي واخواني، يشرفني أن أنوب عن سيدي صاحب السمو الأمير لأقدم لكم تهانيه في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان، متمنيا لكم الصحة والسعادة وأن يعود عليكم بالبركة والأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب.

ويسعدني أيضا أن أفخر باخواني الصم، وان اذكرهم بأنني لما كنت مسؤولا عند سمو رئيس الحرس الوطني الأخ الشيخ سالم العلي، فمن توجيهاته وحرصه على ابنائه وبناته فقد امرني بأن اجعل لغتكم الخاصة تطبق في جهاز الحرس الوطني، وبعد الاتصال والتنسيق مع الاخوة في هذه الادارة الكريمة ابدوا الاستعداد التام لأن يعطوا من وقتهم الثمين ان يدرسوا اخوة لهم في السلاح هذه اللغة التي يتشرف الكل ان يتكلمها، وهي مفخرة من مفاخر الحياة، فقاموا بواجبهم تجاه ابنائهم في الحرس الوطني وبذلوا جهودا كبيرة لكي يعلموا هذه اللغة النادرة إلى ابنائهم في قوة الحرس الوطني وقد وصل عدد المتكلمين بهذه اللغة الخاصة إلى ما يقارب 200 عسكري و7 مدربين في صفوف قوة الحرس الوطني، فالشكر لله والشكر لمجلس ادارتكم والشكر للمدربين الذين دربونا ووقفوا معنا وقفة جادة، وهذا اللي تعودناه بين اخواننا وابنائنا الشعب الكويتي، فالكل يساعد اخاه وقد ثبتت وقفتكم معنا ونجحنا والفضل لله ويرجع لكم انتم التي علمتمونا هذه اللغة، الفضل لكم ولمدربيكم دربتوا الحرس الوطني على هذه اللغة النادرة والتي نفخر ان تواصلوا تدريباتكم معاها لكي تنفع المجتمع وكل الكويت والدول الصديقة وانا تشرفت والفضل لكم.

نرجو الله سبحانه وتعالى ان يعيد هذه الليالي المباركة على جميعكم باليمن والخير والبركات، داعيا لكم الصحة والعافية وطول العمر وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هدية تذكارية لممثل الأمير سمو ولي العهد ممثل الأمير سمو ولي العهد مع أبنائه أعضاء النادي الكويتي الرياضي للصم خلال الزيارة

كما ألقى رئيس النادي الكويتي الرياضي للصم كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

سيدي الوالد ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد راعي حفلنا هذا..

ممثل صاحب السمو سمو ولي العهد مصافحا حمد المري

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الوزراء والشيوخ، الحفل الكريم.. باسمي واسم الرئيس الفخري ومنتسبي ومنتسبات النادي الكويتي الرياضي للصم نرحب بمقامكم السامي بالزيارة الرمضانية الكريمة التي تجسد أروع الصور في التواصل والتراحم واللفتة الأبوية المعهودة من مقامكم الكريم لأبنائك ذوي الهمم في النادي الكويتي الرياضي للصم ونبتهل للمولى العلي القدير أن يرحم ويغفر لفقيدنا الكبير الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله تعالى، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلبس والدنا صاحب السمو الأمير رداء الصحة والعافية ويمدكم سيدي العضد الأمين بقوة من عنده ويعينكم على القيام بمسؤولياتكم الجسام، وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، ومبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده.

وتم خلال الزيارة إهداء ممثل الأمير، سمو ولي العهد، هدية تذكارية بهذه المناسبة، وتفضل سموه بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا، ورافق ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد، في الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

ولي العهد استقبل ناصر المحمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

جانب من الحضور في النادي الرياضي للصم عدد من الحاضرات خلال الزيارة



وخلال زيارة سمو ولي العهد ديوانية شعراء النبط ألقى الشاعر بدر مفرح المطيري والشاعر جهيمان سدحان العازمي قصيدتين شعريتين لقيتا استحسان الحضور هذا نصهما:



شيخ العز

شعر بدر مفرح المطيري:





ياهاجسي عطني من انتاجك الزين.. فرايد قدم الحضور ارتجلها



بقدوم شيخ العز طلق الحجاجين.. أغلا معاني ساميه فيه قلها



أهلا أهلا يا سيدي با أحمر العين.. اللي ليا مالت بحزم إبعدلها



في جيتك تنبت ورود وبساتين.. أجمل تباشير الفرح نحتفلها



ولي عهد الدار فالعسر واللين.. حر مواكيره بعالي جبلها



يمنا الأمير اللي على عهده أمين.. نواف ربان الكويت وأملها



فمحبته تنبض إقلوب الملايين.. حتى الكويت بنبضها قبل أهلها



وإنته سندنا يا كعام المعاديين.. سيف ليا كبرت بحده فصلها



عدل لنا لا خالفن الموازيين.. للشعب حلم وللملاقا بطلها



بشتك ذرانا يا سليل العزيين.. شوخ رقت بأمجادها عن سهلها



من جدك مبارك ليا عهدك الحين.. وكويتنا تزهى بأجمل حللها



وحنا على عهد الأوايل ملبين.. ما درهم الجمال يمشي جملها



تراثنا نخوه وخيل وميادين.. وأشعار تروا والأدب في جملها



وفالصرح هذا هيجنن الدواوين.. وقوس الربابه بالسبيب يتملها



عرضه وقلطه والصفوف متساويين.. ومجيلسي وفريسني في غزلها



جابر بناه وأسسه بالثمانيين.. حوا تفاصيل التراث وحملها



الله يبيحه جعل روحه بعليين.. في جنه خضرا يظلل ظللها



وختامها اهلا على الراس والعين.. اجمل تباشير الفرح نحتفلها















بحور الشعر



شعر جهيمان سدحان العازمي:



بادين باسم الكريم اللي علينا بادي.. كافل الأرزاق واللي ما حصل يدريبه



يا بحور الشعر فيضن بالمحيط الهادي.. حركن حوته وقولن للشعر يرسيبه



والله انه يحفظ اللي يحكمون بلادي.. الشيوخ اللي لهم قدر وجلال وهيبه



وفي حكم نواف كل الخير معنا زادي.. شيخنا اللي ما لحقنا فيه شك وريبه



ومن بعدها مرحبا من خاطري وفؤادي.. في ولي العهد مشعل وافتخر في طيبه



شعبنا كله يحبه حب ماهو عادي.. من صغر سنه يحبه لين بين شيبه



التواضع فيه وسياسي ورجل قيادي.. وكد مضاله بالدروب الكايده تجريبه



له مواقف في زمنا تبهج الأكبادي... ومن يجنب عن طريقه يأمر بتأديبه



الله انه ينصره في وقتنا المتحادي.. وقتنا اللي قام حصنيه يذلل ذيبه



مشعل اللي سطر التاريخ والأمجادي.. ولا لنا عن سيرته مهما حصل تجنيبه



سطر التاريخ بالهجري وبالميلادي.. والله اللي عالمن سر الزمان وغيبه



ولا لنا غير الصباح وديرة الأجدادي.. وما كتبه الله على المخلوق كود يجيبه

كما قام أعضاء فرقة الجهراء للفنون الشعبية الكويتية بأداء فن الفريسني.