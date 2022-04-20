التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أمس مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف بن راشد الزياني بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الكويت والبحرين وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط عميقة وبحث سبل تعزيز هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات.



كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جهة أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وبناء على تعليمات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من أوكرانيا للدول المجاورة لها تتواصل الجهود الإنسانية والإغاثية الكويتية بمد يد العون في شتى بقاع العالم.



وأشار السفير المشعان، في بيان لوزارة الخارجية امس، إلى استمرارية الجسر الجوي الإنساني الكويتي بمساعدة الشعب الأوكراني الصديق، مبينا أن طائرة إغاثية غادرت أمس متجهة إلى جمهورية رومانيا بحمولة 30 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية يرافقها وفد من جمعية الهلال الأحمر وذلك ضمن إطار «حملة الكويت بجانبكم».