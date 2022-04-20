فشل برشلونة في مصالحة جماهيره بعد الإقصاء القاسي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، بسقوطه مجددا أمام مضيفه قادش 0-1 الإثنين في ختام المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني.



وبالتالي، خرج قادش بهدف لوكاس بيريس (48)، من المباراة بالأهم بالنسبة له، وهو خطف النقاط الثلاث التي رفعت رصيده إلى 31 نقطة وحسنت موقعه بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.



أما النادي الكاتالوني، وبهذه الخسارة الأولى له بعد سبعة انتصارات في الدوري، فبقي على نقاطه الستين في المركز الثاني في الترتيب وبعيدا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ولكن مع مباراة مؤجلة في جعبته.



من جهته، قال تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عقب الخسارة: «نحن البرسا، وعلينا أن نقوم بأمور أكثر، المنافسون باتوا ينتظروننا الآن في مناطقهم بتكتلات دفاعية، ونحتاج للمزيد، كان انتصارا للطموح والأمل، والفريق افتقد هذين الأمرين»، مضيفا: أنا المسؤول الأول عما حدث، وسأتحدث مع اللاعبين عن هذه الخسارة، علينا أن ننظر إلى أنفسنا هذا هو البرسا، وتتبقى أمامنا 7 نهائيات، ولم نلعب أمام قادش كما لو كانت مباراة نهائية.



إلى ذلك، يمني ريال مدريد النفس بمواصلة انتفاضاته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الآونة الأخيرة، عندما يحل ضيفا على أوساسونا الأربعاء في المرحلة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل الاقتراب أكثر من اللقب.



بدوره، يرصد أتلتيكو مدريد فوزه الثاني تواليا بعد الأول بشق الأنفس على ضيفه إسبانيول 2-1، عندما يستقبل الأربعاء غرناطة الجريح، والذي يعاني من أجل البقاء، كما يلعب اليوم أيضا سلتا فيغو مع خيتافي.



ألمانيا



يستضيف لايبزيغ نظيرة يونيون برلين في مواجهة صعبة ضمن نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.