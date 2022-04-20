فرض روما تعادلا قاتلا على مضيفه نابولي 1-1 في المرحلة الـ 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مسديا بذلك خدمة لميلان المتصدر وجاره إنتر حامل اللقب، وقد وجد نابولي نفسه مطالبا بالفوز من أجل البقاء في قلب الصراع على اللقب، لاسيما بعد السقوط في المرحلة الماضية، إلا أنه اكتفى بالتعادل ليصبح متخلفا بفارق 4 نقاط عن «الروسونيري» ونقطتين عن حامل اللقب الذي يملك أيضا مباراة مؤجلة.



وكان اكتفاء روما بالتعادل وفشله في تحقيق الفوز الرابع تواليا والسادس في آخر سبع مراحل، خدمة ليوفنتوس الذي تعثر الأحد أمام ضيفه بولونيا (1-1)، إذ بقي أمام نادي العاصمة في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بفارق خمس نقاط قبل خمس مراحل على ختام الموسم.



وبعدما كان منافسا على اللقب بعد مرور أكثر من 25 مرحلة، بات أتالانتا مهددا حتى بعدم المشاركة القارية الموسم المقبل بتلقيه الهزيمة الثالثة تواليا وهذه المرة على أرضه ضد هيلاس فيرونا 1-2.



إلى ذلك، يستضيف يوفنتوس على ملعبه اليانز ستاديوم مساء اليوم نظيره فيورنتينا في نصف نهائي إياب كأس إيطاليا، في مواجهة صعبة على الفريقين.