يسعى مان سيتي، بعيدا عن الحسابات ونتائج منافسيه، للفوز في مباراته المؤجلة من المرحلة الثلاثين اليوم والتي يواجه فيها نظيره برايتون المنتشي بفوزه في مباراتيه الأخيرتين خارج أرضه أمام توتنهام وأرسنال.



فيما سيكون قبلها «الديربي» اللندني بين تشلسي وأرسنال حاسما في السباق على دوري الأبطال في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.



لم يعد فريق «المدفعجية» يملك ترف إهدار النقاط، إذ منذ عودة عجلة المنافسات للدوران بعد النافذة الدولية، مني بثلاث هزائم تواليا في «السبرينت» الأخير، لذا عليه العودة بالنقاط الثلاث أمام «البلوز» الذي سيضمن بنسبة كبيرة المقعد الثالث المؤهل للمسابقة القارية الأم في حال فوزه.



ويلعب اليوم الأربعاء أيضا إيفرتون مع ليستر سيتي في لقاء مؤجل من المرحلة الثامنة عشرة، ونيوكاسل مع كريستال بالاس وبيرنلي مع ساوثمبتون من المرحلة الثلاثين.



فرنسا



يملك باريس سان جرمان فرصة حسم اللقب العاشر في تاريخه عندما يحل ضيفا على أنجيه اليوم في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي، شريطة تحقيقه نتيجة أفضل من مطارده المباشر مرسيليا المدعو لمواجهة ضيفه نانت.



ويتصدر باريس سان جرمان الترتيب بفارق 15 نقطة أمام مرسيليا بعدما حسم الكلاسيكو أمام الأخير 2-1 على ملعب بارك دي برانس الأحد قبل ست مراحل على نهاية الموسم.



ويعتبر تتويج سان جرمان باللقب مسألة وقت ليس إلا، وهو يملك فرصا عدة غدا حال فوزه وتعادل أو خسارة مرسيليا أمام نانت، أو تعادله وخسارة مرسيليا.



أما في حال فاز الفريقان اليوم الأربعاء، فإن سان جرمان لن يكون في حاجة أكثر من تعادل يوم السبت المقبل أمام لنس، كي يحسم اللقب حسابيا.



لكن اللقب العاشر لن يعني أن فريق العاصمة الفرنسية قد أتم موسما جيدا في عيون مشجعيه الذين يعتبرون أنه لم يكن في المستوى المطلوب.



وقال مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: «يمكن للنادي أن يفوز باللقب العاشر، وهذا شيء سيكون من الأفضل الاحتفال به معا»، في أعقاب خيبة أمله من سلوك المشجعين الذي كانوا مترددين في دعم فريقهم الأحد.



من جهة أخرى، سيكون لأي تعثر تكلفة باهظة على آمال موناكو ونيس الأوروبية في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم، فيما يملك مرسيليا الثاني بفارق 3 نقاط أمام رين فرصة تعزيز موقعه في الصدارة وتعويض خسارة الكلاسيكو أمام سان جرمان عندما يستضيف نانت العاشر.



وسيحاول الفريق الجنوبي استغلال القمتين الناريتين بين ستراسبورغ ورين، وموناكو ونيس من أجل تعبيد طريقه لحسم وصافة الدوري.