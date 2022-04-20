حنان عبدالمعبود



قالت استشارية الأطفال في قسم أمراض الدم، وعضوة جمعية «أبي أتعلم» وعضوة رابطة الأطفال الجمعية الطبية د.مها جاسم بورسلي أن سرطان الدم ‏لدى الأطفال من الأمراض غير الشائعة والتي تحدث في الكويت ضمن المعدلات العالمية، ونسبة الشفاء تتجاوز في وقتنا الحاضر 75% لكل الأنواع، وذلك من خلال العلاجات المقدمة، لافتة إلى أن رحلة العلاج رحلة طويلة وصولا إلى الشفاء ويحتاج فيها الطفل والعائلة الى الكثير من ‏المساندة المجتمعية.



جاء هذا ضمن تصريح لها على هامش الاحتفال بالقريقعان ضمن أنشطة حملة التوعية بسرطان الأطفال والتي نظمتها حملة «كان» بمشاركة شركة سيبا ميد وفريق الكويت بقلوبنا التطوعي. وقالت «إن الحملة تعنى بالتوعية المجتمعية من خلال توعية الأطفال ‏بالتزام بالتغذية السليمة والرياضة والحياة الصحية للوقاية من السرطان بالمستقبل كما تقوم بمساندة الأطفال المصابين بالسرطان داخل المستشفى».



‏بدورها، أفادت رئيسة جمعية «أبي أتعلم» د.منى بورسلي إن الجمعية تعنى بالأطفال المصابين بأمراض مزمنة ومستعصية والمنقطعين عن الدراسة. وقالت: نقوم بتوفير المواد التعليمية لهم أثناء رحلة العلاج سواء داخل الكويت أو خارجها، لافتة الى أن الجمعية غير ربحية.



‏وأضافت «‏قدمنا خدماتنا لعدد كبير من الأطفال مما ساندهم بجانب العلاج المقدم لهم ووصلوا إلى مرحلة الشفاء من المرض كما أنهم تخرجوا في المرحلة الثانوية ‏واحتفلنا معهم في عام 2021».



‏وحاليا ‏يستفيد عدد من الأطفال الذين يتابعون علاجهم في المستشفيات من خدمات جمعيتنا وذلك إما من داخل المستشفيات أو من خلال مركزنا أو من خلال برنامج إشراقة للتعليم عن بعد.



من جهتها، أكدت مسؤولة مبادرة التوعية بسرطان الطفل بالحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.مريم العتيبي على استمرار فعاليات حملة التوعية بسرطان الطفل خلال أيام الشهر المبارك تحت رعاية الإعلامية القديرة أنيسة محمد جعفر (ماما أنيسة)، لافتة الى أن عادة القرقيعان من العادات الكويتية الأصيلة التي يحرص الشعب الكويتي على الالتزام بها، ووجدت حملة «كان» أنها فرصة لتغيير نمط القرقيعان بجعله قرقيعان صحيا من خلال استبدال الحلويات المصنعة بالمكسرات النية والفواكه والتمر، وتوزيعه مع الهدايا للأطفال من مرضى السرطان في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال.



وثمنت الدور الذي يقدمه مدير وأطباء مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال في خدمة هذه الشريحة من الأطفال الذين يحتاجون كل رعاية وحب.



وقد أشاد مدير مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال د.علي الملا علي بالدور الذي تقدمه حملة «كان» لدعم أطفال مرضى السرطان بالتعاون مع جمعية أبي أتعلم.