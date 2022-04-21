واصلت إدارة شؤون الانتخابات أمس استقبال مرشحي المجلس البلدي وذلك لليوم السابع على التوالي، حيث تقدم 4 مرشحين بينهم امرأة، ليصل العدد الاجمالي إلى 38 منهم سيدتان، ولاتزال الدائرة الثالثة تتصدر المركز الأول في عدد المرشحين.



وخلال تقديم أوراق ترشحه، قال مرشح الدائرة الخامسة د.ناصر الدين أسد، إن خبرته وتخصصه العلمي في علوم البيئة والموارد الطبيعية لأكثر من 30 عاما شجعه على الترشح لانتخابات المجلس البلدي ليوظف امكانياته لخدمة الوطن والارتقـاء به. وأضاف أسد: هـناك ثلاث أولويات أساسية سأركز عليها حـال وصـولي الى المجلس البلدي، أولاها تغيير مفهوم ونظرة المجلس للمدن السكنية، بحيث لا تكون مباني تقليدية جامدة وانما نظم بيئية حضـرية تراعي جودة الهواء والماء والقطاع الخضري وتعزز البيئة الصحية للسكن والعيش، وإدارج مؤشر نصيب الفرد من المساحة الخضراء في آلية تقييم المدن السكنية، بحيث يؤخذ به في تخصيص الأراضي المناسبة للسكن، وأخيرا معالجة النظم البيئية الصحراوية وإعادة تأهيل المراعي.



أسماء المرشحين



الدائرة الأولى



٭ حسن علي خزعل حسن كمال٭ جراح سعد عبدالله الدوسري



٭ أيوب عبدالوهاب عبدالصمد الصفار



٭ عبدالله حسن عبدالرضا شمساه



الدائرة الثانية



٭ أحمد فهد راشد مبارك الدويلة



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المحري



٭ عبدالعزيز عبدالله مطلق المطيري



الدائرة الثالثة



٭ زينب علي عباس عبدالله الحساوي



٭ فهد مساعد سالم يوسف السالم العبدالجادر



٭ محمد بدر فهد مبارك الضاعن



٭ محمد خالد علي عبدالله القديري



٭ ضرار يوسف عبدالرحمن الدعيج



٭ خليفة سلمان حمود الخدة



٭ بدر محمد راشد العسعوسي



٭ محمد عبدالهادي حسين اظبيه



الدائرة الرابعة



٭ جواد حسن عباس خلف قمبر



٭ رازي عبدالرحمن سليمان المرشود



٭ أحمد إبراهيم سالم المسيطير



٭ زياد عادل يوسف بورسلي



٭ صالح أحمد صالح العجيل



٭ نوال محمد إبراهيم البخيت



٭ سعود عبدالرحمن أحمد الكندري



الدائرة الخامسة



٭ ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان



٭ فاضل أسد محمد حسين



٭ ناصر الدين باقر أسد عبدالباقي



الدائرة السادسة



٭ فارس شميريخ متلع غالب الديحاني



٭ فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي



٭ إسحاق أحمد عبدالله الكندري



٭ عدنان جمعة سبتي جمعة



الدائرة السابعة



٭ خالد مفلح خالد رويشد المطيري



٭ حمدي غويزي العويد المطيري



الدائرة الثامنة



٭ طلال ضايف سالم سعد الشمري



٭ عبدالله عويد سلطان مشعان العنزي



٭ نواف عجيل مطر العنتري



٭ عيد مفلح عيد المسيلم



الدائرة التاسعة



٭ ناصر حماد محمد الكفيف



٭ خالد وسمي سعد عبيد العازمي



الدائرة العاشرة



٭ نصار رجعان نصار مهيني العازمي