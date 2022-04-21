ثامر السليم



أقام مرشح الدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي محمد بدر الضاعن أول من أمس حفلا لاستقبال المهنئين بشهر رمضان وافتتاح مقره الانتخابي في منطقة الروضة، حيث تلقى التهاني بالشهر الفضيل من النواب وأعضاء «البلدي» والديبلوماسيين والشخصيات العامة.



ودعا الضاعن المولى عز وجل أن يعيد الشهر الكريم على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويحفظ على البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة السياسية الحكيمة، مشيرا الى ان العامين الماضيين لم يشهدا أي تجمعات بسبب جائحة كورونا، متوجها بالشكر الجزيل للحضور.



وأشار الى ان المجلس البلدي له دور مهم في التنمية، ولم يتبق سوى أقل من شهر على الانتخابات، موضحا ان من أهم القضايا التي تشغل بال المواطن هي القضية الإسكانية وردم النفايات واعتماد المخطط الهيكلي للدولة، لافتا الى أهمية المجلس ككيان يؤسس لتخطيط وتنمية الوطن، ويحتاج الى تفعيل الصلاحيات من خلال تعديل بعض مواد قانون البلدية.