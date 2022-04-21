بداح العنزي



أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل لحصر آثار حريق المباركية برئاسته.



وتضمن القرار التالي:



مادة أولى



يشكل فريق عمل برئاسة وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كل من:



وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، وكيل وزارة التجارة بالإنابة محمد العنزي، وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الانصاري، ونائب المدير العام لقطاع المشاريع في بلدية الكويت م.نادية الشريدة، والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة والشئون القانونية بالتكليف في وزارة المالية رياض السعد.



مادة ثانية



يختص الفريق بدراسة وحصر آثار الحريق الذي أصاب منطقة المباركية التجارية بتاريخ مارس 31 وتقديم دراسة لتطوير المنطقة المتضررة وحصر أملاك الدولة المتضررة وتقدير الكلفة المالية الإجمالية والتفصيلية لذلك.



مادة ثالثة



على كل الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.