أسامة دياب

أكـــد عميــد السلـــك الديبلوماسي الأوروبي سفير أذربيجان لدى البلاد إيلخان قهرمان عمق العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت والتي وصفها بالقوية والمتميزة، مشيدا بدور الكويت الفعال في وساطتها وحل النزاعات الإقليمية والدولية.



وكشف قهرمان فــي تصريحات للصحافيين على هامش مأدبة الافطار التي اقامها على شرفهم وطاقم السفارة أول من أمس عن تخفيف بلده لقيود السفر حيث تم الغاء فحص PCR لجميع المسافرين الى اذربيجان والقادمين من الكويت، مشيرا الى الاقبال الكبير على تقديم الطلبات حاليا للراغبين في السفر إلى بلاده، لافتا إلى أنه يمكن للكويتيين و«البدون» الحصول على الفيزا «أونلاين» على ان تكون مدة صلاحية الجواز 6 أشهر على الاقل أو الحصول عليها أيضا عند وصولهم الى المطار.



وأضاف: اما بالنسبة للمقيمين فيتعين عليهم الرجوع الى السفارة في الكويت للحصول على التأشيرة مع ارفاق البطاقة المدنية الاصلية كما يسمح لهم بالحصول عليها عند الوصول الى المطار في حال كان المرافق كويتيا مع ضرورة ارفاق البطاقة الاصلية وصلاحية الجواز للمسافر المقيم لا تقل عن ستة أشهر، وهناك 3 شركات طيران اذربيجانية تقوم برحلات مباشرة من الكويت الى اذربيجان والعكس مرتين اسبوعيا لكل شركة.



وأكد أن شهر رمضان المبارك له نكهة خاصة وجميلة في الكويت، لافتا إلى أنه على الرغم من التشابه الكبير بين مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم بين بلاده وما يجري في البلدان العربية، فإن ثمة ثلاثة مظاهر تكاد تنفرد بها أذربيجان في الاحتفال بقدوم شهر رمضان.



وأضاف أن الاحتفال بعيد الفطر السعيد في بلاده على المستوى الرسمي يدل على مدى تقييمنا لمبادئ التعددية الثقافية والتسامح، مشيرا إلى أن أذربيجان تعلي القيم البشرية العامة قدر ما تلتزم بالقيم الوطنية في قلوبنا، وتعتبر التنوع الديني والقومي السائد فيها اساس وحدتنا المعنوية.



وتابع: هناك فرق كبير بين رمضان في أذربيجان والكويت ولكن التشابه في التجمع العائلي على مائدة الإفطار فقط والتميز خلال فترة عيد الفطر في القرى الأذربيجانية التي تضع كل عائلة فيها وليمة في الحديقة الخارجية لمنزلهم لعابري السبيل وجميع من يمر دون أي دعوة.