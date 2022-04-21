أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد توحيد عبدالله الكندري، أنه تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، فإن القطاعات الأمنية أتمت كافة الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الأمنية واستكملت التدابير الأمنية والمرورية الوقائية والاحترازية اللازمة استعدادا للعشر الأواخر من رمضان.



وأضاف العميد الكندري أن هذه الإجراءات والتدابير تندرج في إطار خطة أمنية شاملة متكاملة تهدف إلى تأمين وتوفير الرقابة الأمنية حول المساجد والأسواق والمجمعات التجارية وتحقيق السيولة المرورية على جميع الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، منوها إلى أن هذه الإجراءات يواكبها نشاط إعلامي توعوي من قبل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وجميع وسائل الإعلام.



وأوضح العميد الكندري أن الأجهزة الأمنية تركز على مكافحة التسول والسلوكيات المخالفة للقانون، مناشدا المواطنين والمقيمين عدم ترك مقتنيات ثمينة داخل مركباتهم خلال وجودهم في المساجد أو أثناء التسوق.



ودعا قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى التعاون مع رجال المرور واتباع الإرشادات وقواعد وقوانين المرور للحد من الاختناقات المرورية لتيسير وصول المصلين إلى المساجد لأداء صلاة القيام بسهولة.



وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الأيام المباركة فرصة للابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بالآخرين وعرقلة حركة السير أو إغلاق الطرق أمام سيارات الخدمات من شرطة أو إسعاف أو إطفاء، مشددا على أن أي ممارسات غير قانونية ولا تمت لعاداتنا وتقاليدنا بصلة ولا تتناسب مع المناخ العام لهذه المناسبة سيتم التعامل معها بكل حزم وشدة.