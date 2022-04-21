استعرض رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة خلال اجتماع حضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس جهود الجهاز في معالجة قضية المقيمين بصورة قانونية.



وقال «الجهاز المركزي» في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الذي عقد في مقره بقصر نايف وشهد عرضا شاملا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول الجهود المبذولة في هذا الصدد تناول سبل تعزيز التنسيق مع جميع أجهزة الدولة في إطار المعالجة المتكاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.



من جهتها، أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بعد الاجتماع أنه بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد تم الاتفاق بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمخاطبة البنك المركزي لصرف رواتب العاملين في وزارة الدفاع بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيدي الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك، ودعوة العسكريين لتجديد بطاقاتهم الأمنية.



هذا، وحضر الاجتماع الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء المشرف العام على اللجنة العليا للجنسية فواز الفضل.