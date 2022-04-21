بيروت ـ ناجي شربل



احتفظ «سبيد بول شكا» ببطولة لبنان في الكرة الطائرة للمرة الرابعة تواليا، بعدما تقدم منافسه الشبيبة البوشرية 3-0 من أصل 5 مباريات ممكنة، بفوز ثالث في مباريات الدور النهائي بنتيجة 3-1 في قاعة نادي حامات بساحل البترون (شمال لبنان) المعتمدة أرضا لسبيد بول، أمام جمهور غفير من مناصري الفريق البتروني.



وكانت البطولة توقفت لموسمين تواليا بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات فيروس كورونا، واقتصرت هذا الموسم على اللاعبين المحليين.



وبعد انتهاء مراسم التتويج انطلق لاعبو سبيد بول محاطين بجمهورهم الى ساحة بلدة شكا حيث أعدت منصة كبرى للاحتفال باللقب الرابع في تاريخ النادي.