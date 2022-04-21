الدوحة ـ فريد عبدالباقي



عزز الريان القطري من فرص بلوغه ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة بالفوز على الشارقة الإماراتي 3-1، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى.



وسجل لاعب الشارقة سالم سلطان (12 بالخطأ في مرمى فريقه) والفرنسي ستيفن نزونزي (39) وياسين براهيمي (63 من ضربة جزاء) أهداف الريان، في حين أحرز كايو لوكاس (19) هدف الشارقة الوحيد.



وشهد مباراة ثانية بالمجموعة الأولى، حجز الهلال السعودي مقعده كأول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، بتغلبه على استقلال دوشنبه بثلاثية نظيفة سجلها النيجيري أوديون إيجالو هدفين (8 و33)، وسالم الدوسري (91).



من جانبه، احتفى حارس الهلال عبدالله المعيوف بالفوز ووصوله إلى المباراة رقم 200 رفقة زعيم آسيا.



وبذلك ابتعد الهلال «حامل اللقب» بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الريان (7 نقاط)، الشارقة (4 نقاط)، في حين ما زال رصيد الاستقلال خاليا من النقاط.



وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السبت المقبل، حيث يلتقي الريان مع الاستقلال، والشارقة مع الهلال.



وبحسب نظام البطولة يتأهل إلى دور الـ 16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.



الى ذلك، رد الوحدات الأردني الدين للسد القطري وتغلب عليه بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة، اذ سجل للوحدات محمد الدميري، خالد عصام وأحمد سمير في الدقائق 48 و59 و75، بينما سجل هدف السد الوحيد لاعبه المخضرم رودريغو تاباتا في الدقيقة «54». وكان الوحدات خسر بنتيجة كبيرة أمام السد في الجولة الثالثة 2-5، وشهدت مباراة ثانية ضمن ذات المجموعة تعادل الفيصلي السعودي مع ناساف الأوزبكي 0-0. وبهذا حافظ الفيصلي على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط، مقابل 5 نقاط لناساف و4 نقاط لكل من السد والوحدات.



وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السبت المقبل، حيث يلتقي ناساف مع السد، والفيصلي مع الوحدات.



أين الـ «VAR»؟



هذا، أبدى المدرب الروماني لنادي الشارقة الإماراتي كوزمين أولاريو عن دهشته لعدم تطبيق تقنية حكم الفيديو «VAR» في بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال آسيا.



وقال كوزمين عقب خسارته أمام الريان القطري ان حكم اللقاء تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة فريقه كانت كفيلة بتغيير مسار اللقاء والذي انتهت لصالح الريان 3-1.



وأشار الى أن حظوظ فريقه في بلوغ الأدوار التالية تلاشت لاسيما أنه سوف يواجه فريق الهلال صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة، في المقابل سيلعب الريان مباراة سهلة نسبيا مع الاستقلال الطاجيكي.