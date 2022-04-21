القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



أكد الزمالك صدارته لترتيب الدوري المصري بفوز جديد على الاتحاد السكندري الملقب بـ «سيد البلد» بنتيجة 2-0، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأول من أمس بملعب برج العرب.



سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو (13) ومحمد عبدالغني (83)، وارتفع رصيد الزمالك الى 35 نقطة من 15 مباراة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.



يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 12 مباراة فقط، وبيراميدز ثالثا برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.



إلى ذلك، وقع منتخب مصر في مجموعة سهلة في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في ساحل العاج، وذلك إلى جانب منتخبات اثيوبيا وغينيا ومالاوي، إذ من المقرر أن تلعب أول جولتين من التصفيات في يونيو المقبل فيما ستقام الجولتين الثالثة والرابعة في سبتمبر، على أن تختتم التصفيات في مارس 2023.



وتم خلال القرعة تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة ضمت كل مجموعة 4 منتخبات، على ان يصعد الأول والثاني الى النهائيات، وجاءت المجموعات على النحو التالي:



٭ المجموعة الأولى: نيجيريا - سيراليون - غينيا بيساو - ساو تاومي وبرينسيبي.



٭ المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - الرأس الأخضر- توغو - اي سواتيني.



٭ المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - ناميبيا - بوروندي.



٭ المجموعة الرابعة: مصر - إثيوبيا - مالاوي - غينيا.



٭ المجموعة الخامسة: غانا - أفريقيا الوسطى - أنغولا - مدغشقر.



٭ المجموعة السادسة: الجزائر - تنزانيا - النيجر - أوغندا.



٭ المجموعة السابعة: مالي - جنوب السودان - غامبيا - الكونغو.



٭ المجموعة الثامنة: ساحل العاج - ليسوتو - جزر القمر - زامبيا.



٭ المجموعة التاسعة: الكونغو الديموقراطية - السودان - موريتانيا - الغابون.



٭ المجموعة العاشرة: تونس - بوتسوانا - ليبيا - غينيا الاستوائية.



٭ المجموعة الحادية عشر: المغرب - ليبيريا - زيمبابوي - جنوب إفريقيا.



٭ المجموعة الثانية عشر: السنغال - رواندا - موزمبيق - بنين.