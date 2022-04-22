تراويح غير كاملة



هل يجوز لي أن أصلي التراويح في المسجد دون إكمالها كلها؟



٭ الأصل قول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) والأفضل ان يصلي المسلم او المسلمة مع الإمام حتى يوتر، لكن اذا كان هناك عذر دراسة او مشقة في الطاعة فلا بأس بصلاة ما تيسر مع الإمام ثم الانصراف بعدها فلا حرج في ذلك.



نية الصوم كل ليلة



هل يشترط النية للصوم في كل ليلة في رمضان؟



٭ تجب النية لكل ليلة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، يدخل وقتها بطلوع الفجر، ويخرج وقتها بغروب الشمس، ولا يفسد بفساد ما قبله، ولا بفساد ما بعده، فلم تكف نية واحدة للشهر كله، وكل من علم ان غدا من رمضان وهو يريد صومه، فقد نوى صومه، سواء تلفظ بنيته او لم يتلفظ وهو فعل عامة المسلمين، كلهم ينوي الصيام كل ليلة.



كريمات الشمس



هل الدهان المرطب للبشرة للحماية من الشمس يضر بالصيام اذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء الى البشرة؟



٭ لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن انما يرطب ظاهر البشرة ولا ينفذ الى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطرا.



تذوق الطعام



كما هي العادة نعد أصنافا مختلفة من الطعام، وقد تدعو الحاجة إلى تذوق الطعام في نهار رمضان فهل يجوز ذلك؟



٭ تذوق الطعام للصائم مكروه، ولكن لا يفطر، وإذا دعت الحاجة فهو جائز، لأنه مثل المضمضة، فشرب الماء للصائم مفطر، لكن المضمضة جائزة لأن الماء لا ينزل للجوف، كذلك تذوق الطعام اذا ذاقه ثم لفظه ولم يدخل شيئا الى الجوف.



قال ابن تيمية: «وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر اما للحاجة فهو كالمضمضة». (الفتاوى 25/266).