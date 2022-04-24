نجا قائد اللواء 110 «سلمان الفارسي» التابع للحرس الثوري، العميد حسين الماسي، من محاولة اغتيال بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان المضطرب جنوب شرق إيران، فيما قتل مرافقه.



وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» نقلا عن شهود عيان، عن أنه جرى إطلاق النار فجر أمس «من قبل شخص أو أشخاص مجهولين»، نحو سيارة العميد الماسي قائد لواء سلمان الفارسي في زاهدان ما أدى إلى مقتل حارسه الخاص. في حين نفى مصدر مطلع للوكالة في مقر «قدس» التابع لحرس الثورة الإسلامية إصابة العميد حسين الماسي.



هذا، وأعلن مساعد محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية والشرطية، علي رضا مرحمتي، عن اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة. وأوضح قائلا: إن نقطة التفتيش واقعة عند مدخل مدينة زاهدان تعرضت لإطلاق نار فجر أمس من قبل عناصر شريرة.



وتابع: «في هذا الحادث استشهد محمود آبسالان نجل العميد آبسالان (نائب قائد فيلق سلمان للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان) الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش».



وأردف: «إن الضالعين في عملية إطلاق النار هذه تم اعتقالهم، والتحقيق جار معهم في الوقت الحاضر»، حيث يذكر أن قوات الحرس الثوري اعتقلت الضالعين في هذا الحادث، وهم 4 عناصر كانوا يستقلون سيارة وأطلقوا النار على نقطة التفتيش.



وأوضحت الوكالة أن القتيل هو أيضا نجل العميد برويز آبسالان، أحد قادة الحرس في المحافظة.