عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الأنباء» انه لا يوجد أي توجه لتدوير مديري مدارس المرحلة الثانوية أثناء اختبارات الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر في نهاية العام الدراسي الحالي، مشيرة الى أن المديرين مستمرون في عملهم كل في مدرسته.



وأضافت: اننا نثق بإداراتنا المدرسية ومدى حرصها على سير عملية الاختبارات حسب الخطة الموضوعة من قبل قطاع التعليم العام والمناطق التعليمية، منوهة الى أن الادارات المدرسية ومن خلال المديرين واللجان العاملة نجحت بشكل كبير في الحفاظ على نظام الامتحانات في الفترة الدراسية الأولى، ونحن نشد على أيديهم وثقتنا كبيرة بأهل الميدان.



وبينت المصادر انه تم تشكيل اللجان التحضيرية للكنترول ورفعها الى وكيل وزارة التربية لاعتمادها، متوقعة ان يتم ذلك خلال الأسبوع الجاري.



ونوهت المصادر الى أن وكيل وزارة التربية رئيس عام كنترول الامتحانات د.علي اليعقوب قام بوضع خطة متكاملة لعمل اللجان للقيام بعملها على أكمل وجه، متمنية التوفيق والنجاح لجميع العاملين في الكنترول وللإدارات المدرسية وأبنائنا الطلبة.