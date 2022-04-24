أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت (AUM)، الراعي الرسمي لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، عن إغلاق باب الترشح للدورة الخامسة 2022/2021 للجائزة، وذلك اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2022. وأعرب رئيس مجلس أمناء جامعة (AUM)، فهد العثمان في تصريح صحافي، عن سعادته بحجم الإقبال على الجائزة في دورتها الخامسة. وقال: إن الإقبال الكبير على الجائزة، ومن مختلف دول العالم، كان باعثا لسعادتنا واعتزازنا، خاصة الدلالة المهمة التي يحملها تجاه جائزة الملتقى التي باتت تمثل حضور الكويت في مشهد الجوائز العربية، وكذلك في «منتدى الجوائز العربية».



وأضاف العثمان «ان الإقبال يعد دليلا واضحا على حيوية المشهد القصصي الإبداعي العربي، وحضوره على أجندة السرد الأدبي، وبما يعني حرص الكاتب العربي على الوصول لجائزة تكافئ وتعترف بأهمية عمله الإبداعي، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي حظيت بها الجائزة خلال دوراتها السابقة، لدى كل من الكاتب والناشر العربي وجمهور القراءة العربي والعالمي، مما يشكل مسؤولية واعتزازا كبيرين».



وحسب اشتراطات الجائزة، وعملا بروح العصر، فإن جميع الأعمال المرشحة وصلت بصيغة (بي دي اف -pdf) إلى موقع الجائزة الإلكتروني، كون الجائزة لا تستقبل أي مجاميع ورقية. وقد بلغ العدد الكلي للمترشحين للجائزة لهذه الدورة 241 مجموعة قصصية، على النحو التالي:



إجمالي المجاميع القصصية المرشحة (241)



الترشيح المباشر من المؤلف (207)



الترشيح عبر دار النشر (34)



المشاركات النسائية (78)



المشاركات الرجالية (163) وبلغ عدد الدول المشاركة (23 دولة)، وجاءت مشاركات الدول مرتبة حسب الإقبال العددي على النحو التالي:



وقد بلغت نسبة المشاركة النسائية (32.6%) وهذه النسبة تظهر أن مشاركة المرأة بالمشهد القصصي العربي هي مشاركة فاعلة وحاضرة، وأن الفن القصصي ينال اهتماما طيبا لدى الكاتبة العربية.



و جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت (AUM)، مؤسسة أكاديمية تؤمن وتعمل وفق مبدأ الشفافية، وبالتعاون مع «الملتقى الكويتي» برئاسة الأديب طالب الرفاعي، وبالتنسيق مع مجلس أمناء الجائزة، قد انتهت إلى اختيار أعضاء لجنة تحكيم الدورة الخامسة من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة الأدبية المشهود لها، وعلى النحو التالي:



- د.عبدالله إبراهيم، رئيسا للجنة التحكيم



- د.خالد عبداللطيف رمضان، عضوا



- د.عبدالقادر فيدوح، عضوا



- د.عادل الدرغام، عضوا



- د.مريم خلفان السويدي، عضوا



وقامت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، والتزاما بما جاء في لائحتها الداخلية بالإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، مباشرة عند إغلاق باب الترشيح، تأكيدا لشفافية عمل الجائزة، وبما يؤكد على حق القراء على امتداد الوطن العربي والعالم، في التعرف على أعضاء لجنة التحكيم، والمعايير الفنية التي تحكم عملها. علما بأن القائمة الطويلة للجائزة التي تضم عشر مجاميع قصصية سيعلن عنها في بداية شهر أكتوبر 2022، والقائمة القصيرة التي تضم خمس مجاميع سيعلن عنها في بداية شهر نوفمبر 2022، وأخيرا سيعلن عن الفائز في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2022، حيث سينال جائزة نقدية مقدارها (20.000 عشرون ألف دولار أميركي) إضافة إلى شهادة تقديرية ودرع الجائزة، بينما ينال بقية كتاب القائمة القصيرة مبلغ (5000 آلاف دولار أميركي) إضافة إلى شهادة تقديرية ودرع الجائزة. وذلك في حفل ينظمه ويحتضنه حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت.

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