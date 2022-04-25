القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



سوف يذكر تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، أن «المعلم» حسن شحاتة هو المدرب الوطني والأفريقي الوحيد الذي حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية، أعوام 2006 - 2008 - 2010، وهذا الإنجاز يضاف إلى تاريخه المميز في الملاعب، كأمهر لاعبي كرة القدم.



حسن حسن شحاتة (ولد في 19 يونيو 1947)، لعب لنادي الزمالك في مصر، وفي الكويت لعب لكل من كاظمة والعربي، وحاز جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1970، وقد اعتزل عام 1983.



عمل «المعلم» في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ذا نجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب، ثم حقق العديد من الإنجازات الهامة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى2011، إذ يعد أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري، كما صعد بالمنتخب المصري إلى المركز التاسع لأول مرة في تاريخه ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ومن مواقفه الإنسانية الرفيعة أن تقبل اعتذار لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، بعدما انفعل الأخير عليه بعد أن قرر استبداله بزميله عمرو زكي في بطولة أمم افريقيا بالقاهرة 2006. ورغم الانتقادات العنيفة التي طالت ميدو (الذي كان المحترف الأبرز حينها في تاريخ الكرة المصرية) من هذا التصرف غير اللائق تجاه مدربه القدير أمام الملايين، إلا أن «المعلم» قبل اعتذاره في وقت لاحق، وأعلن للإعلام الرياضي المصري أن ميدو مثل ابنه، وانه قد تسامح معه عن تصرفه، لأن ملاعب كرة القدم فيها الكثير من الحماسة التي تتجاوز الحدود أحيانا.