الدوحة - فريد عبدالباقي



وضع الريان القطري قدما في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة، وذلك عندما انتزع فوزا غاليا على الاستقلال الطاجيكي 1-0 سجله الإيفواري يوهان بولي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جرت على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بنظام التجمع.



وبهذا الفوز الثمين، رفع الريان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما ظل الفريق الطاجيكي حبيس المركز الأخير من دون رصيد.



في مباراة أخرى بالمجموعة نجا الهلال السعودي من الهزيمة الأولى له بالمسابقة عندما انتزع نقطة ثمينة من الشارقة الإماراتي 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الأمير فيصل بن فهد بـ «الملز».



وتقدم الشارقة بهدفين نظيفين عن طريق عثمان كامارا، وماجد راشد في الدقيقتين (4 و2+45)، وفي الشوط الثاني سجل الهلال هدفين بواسطة متعب المفرج (78)، وسالم الدوسري من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



وبذلك حافظ الهلال على تصدره للمجموعة برصيد 13 نقطة، ورفع الشارقة رصيده إلى 5 نقاط ليودع المنافسات مبكرا.



ورافق السد القطري شقيقه الغرافة، عندما تعرض لانتكاسة جديدة بدوري الأبطال، بعد خسارته أمام ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 1-3 ضمن المجموعة الخامسة.



سجل ثلاثية ناساف، أكمل موزغوفوي هدفين في الدقيقتين (63 و77) وحسين نورتشاييف (74)، في حين أحرز رودريغو تاباتا (90+1) هدف السد الوحيد.



وحافظ الفيصلي السعودي على صدارة المجموعة الخامسة بعد تعادله مع الوحدات الأردني 1-1.



وبذلك يتصدر فريق الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لناساف، و5 للوحدات و4 للسد.



تجديد عقد براهيمي



هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادرها عن وجود رغبة لدى إدارة نادي الريان بتجديد عقد لاعبه الجزائري ياسين براهيمي بعد تألقه مع الفريق القطري في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.



وتسعى إدارة الريان استغلال تألق لاعبها في السعودية من أجل فتح باب التفاوض مع اللاعب والذي ينتهي تعاقده الرسمي مع الريان بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، وكان الريان تعاقد مع براهيمي في صيف 2019 لمدة ثلاث مواسم.



وطالب براهيمي من إدارة نادي الريان منحه مهلة حتى نهاية منافسات دوري الأبطال من أجل دراسة عقده، لاسيما أنه يمتلك أكثر من عرض أوروبي في البرتغال وفرنسا، ولكن يبدو أن اللاعب يفضل الاستمرار في قطر نظرا لظروفه العائلية التي تفضل البقاء في الدوحة حتى سن الاعتزال.