القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



عدّل فريق الأهلي لكرة القدم دفة أولويات الفريق، بعد التأهل الى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يستعد الفريق بقوة في الأيام المقبلة، لاستعادة صدارة جدول الترتيب للدوري المصري، بعد أن تراجع للمركز الثاني بسبب غيابه الأفريقي، الذي توج بالنجاح على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، والصعود الى مواجهة وفاق سطيف الجزائري يومي 6 مايو في القاهرة، ثم 13 من الشهر نفسه في الجزائر.



ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، ويليه الأهلي في المركز الثاني، برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، أي بفارق 4 نقاط، إلا انه تتبقى للاهلي 3 مباريات مؤجلة، حصادها بـ 9 نقاط إذا فاز بها جميعا.



وستكون عودة الأهلي لسباق الدوري، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة طلائع الجيش، ثم بفارق 72 ساعة ستكون المواجهة مع فريق سيراميكا، قبل ان يعدل اتجاه «الدفة» مرة اخرى الى السباق الافريقي، وخلال الفترة نفسها سيلعب الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، ثم مع إيسترن كومباني اول مايو.



ولأهمية المواجهات المقبلة للأهلي في الدوري، طلبت إدارة الأهلي الاستعانة بحكام أجانب أوروبيين، على نفقته، لإدارة مبارياته في الدوري، وهو الأمر الذي يدرسه حاليا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.



وتقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة 16 لمسابقة الدوري، فيستضيف غزل المحلة فريق فاركو، وسيكون المقاصة ضيفا على سموحة، والجونة ضيفا على فيوتشر.