رؤية الممرضة لعورة المريض



هل نظر الممرضة إلى عورة المريض يبطل الصوم؟



٭ هذا النظر تحتاجه الممرضة للعلاج، فلا يؤثر في الصيام، ولكن العلماء ذكروا ان تكرار النظر لشهوة يفسد الصوم، والله أعلم.



شروط الفطر عند السفر



ماذا يشترط للفطر أثناء السفر؟



٭ ذكر أهل العلم أن الصائم إذا أراد السفر فلا يباح له الفطر إلا إذا جاوز عامر بلده، أما نية السفر فلا تكفي بل لابد ان يتجاوز البلد، فإذا كان المطار داخل البلد فلا يجوز له الفطر، فلو أقلعت الطائرة جاز له الفطر حتى ولو كان يشاهد بيوت بلده، والله أعلم.



حكم بخاخ مرضى الربو



هل بخاخ مرضى الربو وحساسية الصدر يفطر اذا استعمله وهو صائم؟



٭ أفتى جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة محمد بن عثيمين، رحمه الله، انه لا يفطر به الصائم لعدم وصوله الى الجوف، وإن وصل شيء فهو بمنزلة الماء اليسير المتبقي بعد المضمضة إذا ابتلعه الصائم، والله أعلم.



الحجامة .. والصيام



هل الحجامة تفطر الصيام؟



٭ الذي عليه الحنابلة وأهل الحديث انها تفسد الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم»، رواه أهل السنن، ولأن الحجامة تضعف الصائم، ومثلها التبرع بالدم فإنه يفسد الصيام، أما عينة الدم للتحاليل أو الدم الناتج عن خلع الضرس مثلا فلا يؤثر لأنه يسير.



حقن مرضى الفشل الكلوي



ما حكم حقن علاج الفشل الكلوي أثناء الصيام؟



٭ إذا كان يستغني بهذا الحقن عن الطعام والشراب فإنها وسيلة مفطرة أما اذا كانت علاجية فلا تفطر، وإن كان غير مضطر لها في النهار فإنه يؤخرها الى الليل.