السنان: دور مهم لجمعيات النفع العام لحماية الشباب من الســلوكيات الشاذة

شهر رمضان من أعظم الشهور ولكي يستفيد المسلم من فوائد الصيام بشكل صحيح يقدم لنا د.عبداللطيف السنان 4 نصائح مهمة للصائمين منها نصائح لجمعيات النفع العام وأخرى للجمعيات التعاونية، والرسالة الثالثة وجهها للأسرة، أما الرسالة الرابعة فكانت لأهل دول الخليج العرب.



يقول د.عبدالطيف السنان: جعل الله مواسم متعاقبة ومتلاحقة للطاعات (من زكاة وصيام وحج) لتقوية الإنسان كلما ضعف، وتذكره كلما نسي، فالصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، يأتي رمضان كفرصة سنوية نراجع فيها كل شيء، نستلهم منه الدروس والعبر ونتزود منه بالأجر والحسنات وهنا أوجه من خلال هذه الخواطر والتأملات الرمضانية رسائل عدة كمواطن في هذا البلد يحب وطنه ويتمنى الخير والصلاح والازدهار.



يقول في رسالته الأولى الموجهة لجمعيات النفع العام التي يجب ان يكون لها دور كبير في حث الناس على العبادة وتبني استراتيجيته الإعلامية ذاته محتوى هادف للنشء والشباب في غرس القيم الإسلامية الصحيحة وخلق قدوات حسنة في المجتمع، حيث قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، وتشجيع حلقات القرآن الكريم وعمل المسابقات الرمضانية والإفطار الجماعي والسباق في الابتكار والإبداع في تحبيب القيم الدينية والتربية الأصيلة والدعوة الى الله والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة السلوكيات الشاذة والعنف بين الشباب والتعدي وتعاطي المخدرات واستباحة الأموال والتعري.



أما الرسالة الثانية، فهي للجمعيات التعاونية ويقول فيها يجب ان يكون لها دور خاصة في هذه الظروف الحالية من موجة ارتفاع الأسعار في تقديم خدمات شبه مجانية من سلع مخفضة التكاليف وأن تكون مستمرة خلال شهر رمضان المبارك وخلق روح المنافسة في تقديم العروض.



ووجه الرسالة الثالثة للأسرة مؤكدا فيها على تعظيم هذا الشهر المبارك أمام الأطفال، قال تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) وممارسة العبادات والصلوات في المسجد وتنمية روح الخير والصدقات وقراءة القرآن حتى تتم التنشئة الحسنة.



إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت



ولا تلين إذا كانت من الخشب



وقال في الرسالة الرابعة والتي وجهها إلى أهلنا في دول الخليج العربي وهي رسالة سنوية إن ما يبث من مسلسلات رمضانية كويتية أو أعمال درامية لا تحاكي الواقع الكويتي الأصيل المعتز بقيمه وعاداته وتقاليده وهي تمثل من صورها ومن عملها والمجتمع والواقع الكويتي تجده في المساجد في أعمال الخير في الدواوين.



وختم د.السنان رسائله بالاستشهاد بالحديث النبوي الشريف لما روي الطبراني بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله ان يستر عوراتكم، وأن يؤمن روعاتكم» (رواه الطبراني، وحسّنه الألباني).



وأكد ان هذه الخواطر والتأملات التي نرى انها بحاجة ان يسلط الضوء عليها في هذه الأيام المباركة لما لها من أثر طيب تخص الأسرة والمجتمع في الخروج بفوائد ونفحات من هذا الشهر المبارك.