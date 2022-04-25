(وآتاكم من كل ما سألتموه) (الآية 34 - سورة إبراهيم).



ثبِّت بها يقينك حين تزعزعه الدنيا بالهموم والأحزان والابتلاءات، ليس بينك وبين ما تريد إلا ان تقول بقلب صادق متوجها الى ربك سائلا إياه: يا رب.. يا رب، ثم لك أن تستعرض كل صور المأساة التي مرت عليك وكيف خرجت من المِحن سالما غانما، وكيف سلمت من الآفات وكنت موقنا الهلاك؟



بكلمة واحدة، عظيمة، جليلة: يا رب، تغيرت كل الأحوال من التعاسة الى السعادة، ومن الحزن الى الفرح، كلما اكفهرت الدنيا في وجهك اصدح بها عاليا في جنبات روحك الموجوعة أخذا إياها من المعصية الى الطاعة ومن الفقر الى الغنى ومن القلق الى الطمأنينة والرضى وآتاكم من كل ما سألتمون (34) سورة إبراهيم.