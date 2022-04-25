حلل باحثون في كلية الطب جامعة بكين البيانات الطبية لنحو 1.3 مليون شخص عولجوا من النوبات القلبية والذبحة الصدرية غير المستقرة في 2.239 مستشفى في 318 مدينة صينية بين 2015 و2020.



وأوضحت الدراسة الجديدة ـ التي أجريت في هذا الصدد ـ أن التعرض لتلوث الهواء، حتى بمستويات أقل من إرشادات جودة الهواء الصادرة عن «منظمة الصحة العالمية» (WHO)، قد يؤدي إلى نوبة قلبية في غضون ساعة. وتوصلت الدراسة إلى أن التعرض لأي مستوى من أربعة ملوثات هواء شائعة، الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون، يمكن أن يؤدي إلى سرعة ظهور متلازمة الشريان التاجى الحادة (ACS)، ومصطلح (ACS)، هو مصطلح شامل يصف أي حالة يتم فيها انسداد الدم الموفر لعضلة القلب، مثل النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية غير المستقرة، وألم الصدر الناجم عن الجلطات الدموية التي تسد الشريان مؤقتا.