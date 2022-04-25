يسعى مطورو لعبة الكمبيوتر الشهيرة «بوكيمون غو» إلى تطوير ألعاب جديدة خاصة بهم بدلا من الاعتماد على الشخصيات القديمة لألعاب شركة نينتندو اليابانية، حتى يتمكنوا من مواصلة المنافسة في سوق ألعاب الهواتف الذكية.



وطرحت شركة نيانتك المطورة للعبة بوكيمون غو اللعبة الجديدة للأجهزة الذكية بريدوت التي تستدعي شعار لعبة تاماجوتشي القديمة الشهيرة. ولكن على عكس شخصيات تاماجوتشي فإن بريدوت لا يموت حتى لو لم يجد الرعاية الكافية، بحسب شركة نيانتك.



كانت نيانتك قد نجحت من خلال لعبة بوكيمون غو في تأسيس نوع جديد من ألعاب الكمبيوتر يدمج بين المحتوى الرقمي والواقع الفعلي.



وأثارت لعبة بوكيمون غو ضجة كبيرة عند طرحها في الأسواق لأول مرة عام 2016 حيث اندفع ملايين الأشخاص إلى الشوارع للبحث عن الحيوانات الافتراضية التي تتضمنها اللعبة والتي يمكن رؤيتها فقط عبر هواتفهم الذكية من خلال تكنولوجيا الواقع المعزز.