قالت وزارة الداخلية في ساحل العاج السبت إن الشرطة صادرت كمية تزيد عن طنين من الكوكايين النقي تصل قيمتها بسعر السوق إلى 41 مليار فرنك أفريقي (67.7 مليون دولار). وأضافت الوزارة في بيان أنه تمت مصادرة الشحنة هذا الشهر من مهربين في عملية نفذتها الشرطة في العاصمة التجارية أبيدجان ومدينة سان بيدرو الساحلية.



ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن الشرطة اعتقلت تسعة أشخاص بينهم مواطنون وأجانب، مشيرا إلى أن تحقيقات تجري الآن في الواقعة. وكانت أكبر كمية كوكايين صادرتها الشرطة في السابق تبلغ نحو طن من المخدر وجرت بأحد الأحياء في شرق أبيدجان.