

يحيى حميدان



دخل الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي القادسية والمنتخب الوطني سعدون الشمري التاريخ من أوسع أبوابه بعد ما أهدى فريقه «الأصفر» أول ألقابه في بطولة كأس ولي العهد بتسجيله «الهدف الذهبي» من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الوقت الإضافي في مرمى السالمية (4-3) في المباراة النهائية لنسخة 1997/1998.



ولاتزال الجماهير القدساوية تتذكر هذا الهدف لعدة أسباب، منها: إحراز أول ألقاب «الأصفر» في مسابقة كأس ولي العهد، وجمالية الهدف من خارج منطقة الجزاء بعد متابعة الشمري لكرة عائدة من الدفاع السلماوي، ونظام الهدف الذهبي المطبق سابقا والذي كان يحبس الأنفاس، كما يعد هذا اللقب هو الأول الذي يتم حسمه بـ«الهدف الذهبي».



وسعدون الشمري واحد من أفضل اللاعبين الذين مروا على فريق القادسية خلال فترة منتصف التسعينيات وحتى أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة، وكان إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة «الأصفر» مهما اختلف المدربون، كما مثل منتخبنا الوطني الأولمبي في أولمبياد «سيدني 2000» وساهم مساهمة واضحة في وصول «الأزرق» إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ذلك العام، كما كان ضمن التشكيلة الأساسية التي خاضت الأولمبياد.



وحقق الشمري 16 لقبا مع القادسية، حيث توج بالدوري في 4 مناسبات، ومثلها في مسابقة كأس ولي العهد، ونال شرف الحصول على كأس الأمير 3 مرات، وكأس الخليج للأندية مرتين، بخلاف حصوله على كأس الخرافي في مناسبتين، وكأس الاتحاد مرة واحدة.



وأعير الشمري إلى السالمية في موسم 2004/2005 وتألق معه في ذلك الموسم، الذي شهد مشاركة «السماوي» في دوري أبطال آسيا، بيد أن الفريق السلماوي كان يعاني على المستوى المحلي.



وأقام الشمري مهرجان اعتزاله في موسم 2008/2009 في مباراة جمعت فريقه القادسية مع العربي على ستاد محمد الحمد.