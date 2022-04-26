القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



ودّع المصري البورسعيدي وبيراميدز الكونفيدرالية الأفريقية، بعد أن تلقى الفريقان هزيمتين في المغرب والكونغو الديموقراطية في إياب ربع نهائي البطولة، حيث تأهل نهضة بركان المغربي لنصف نهائي بفوزه على المصري (1-0) بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز المصري 2-1. وسجل لنهضة بركان يوسف الفحلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، ليضرب الفريق البركاني موعدا مع مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي. وسادت حالة من الفوضى بعد نهاية المباراة مباشرة، حيث توجه الجهاز الفني ولاعبو المصري نحو الحكم واشتبكوا معه احتجاجا على قراراته خلال المباراة التي اعتبروها ظالمة. كما ودع بيراميدز البطولة بخسارته على يد مضيفه مازيمبي الكونغولي (2-0) وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبي. علما أن بيراميدز خاض لقاءه الأخير مع مدربه إيهاب جلال الذي سيرحل لقيادة منتخب مصر.



محلياً، تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة 16 للدوري المصري، حيث يستضيف الإسماعيلي نظيره إنبي، كما سيكون الاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب وأيضا ايسترن كومباني ضيفا على البنك الأهلي. إلى ذلك، توج الزمالك بلقب كأس مصر للكرة الطائرة عقب فوزه على الأهلي بنتيجة 3-1 في اللقاء الثالث من نهائي البطولة التي أقيمت بنظام الفائز في مباراتين من أصل 3 مواجهات. وبذلك جمع «الفارس الأبيض» الثنائية المحلية بعدما حقق دوري النخبة منذ أيام بالفوز على الاتحاد السكندري محققا إنجازا غائبا من 33 عاما.