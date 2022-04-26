شريف حمديشهدت بورصة الكويت امس عودة الزخم الشرائي على الأسهم كافة وخاصة القيادية المدرجة بالسوق الأول، وذلك بعد موجة تصحيح سريعة الأسبوع الماضي لجني الأرباح السريعة من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية لافتة خلال النصف الأول من شهر رمضان.وبعودة هذا الزخم حققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب في جلسة امس بلغت 532 مليون دينار بنسبة ارتفاع 1%، ليصل إجمالي القيمة إلى 48.988 مليار دينار ارتفاعا من 48.456 مليار دينار أول من أمس، وبذلك تقترب القيمة من تجاوز مستوى 49 مليار دينار.ويأتي هذا الإقبال على الأسهم القيادية تفاعلا مع بدء إفصاحات الربع الأول من العام الحالي، والتي جاءت مبشرة للبنوك والشركات المعلنة حتى الآن، وهي استكمال للنتائج المالية الجيدة التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي في ظل تحسن البيئة التشغيلية.كما يدعم اداء البورصة الكويتية بشكل عام استقرار اسعار النفط الكويتي فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل.وشهدت السيولة ارتفاعا بنسبة 6.2% بمحصلة 52.6 مليون دينار ارتفاعا من 46.4 مليون دينار اول من امس، وتركزت السيولة حول اسهم اهلي متحد الذي جاء بالصدارة بـ 6.9 ملايين دينار، تلاه سهم بيتك بـ 6.1 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بـ 4.1 ملايين دينار، وسهم وطنية بـ 3.1 ملايين دينار، إضافة إلى سهم السفن بـ 2.7 مليون دينار، وتشكل قيمة تداولات هذه الأسهم الخمسة 22.9 مليون دينار تعادل 43.5% من إجمالي القيمة.وارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 6.3% بتداول 191 مليون سهم مقارنة بـ 179.7 مليون سهم تم تداولها اول من امس، وارتفعت اسعار 69 سهما، وانخفضت اسعار 41 سهما، واستقرت اسعار 19 سهما، فيما لم يجر التداول على اسهم 30 شركة.قطاعيا، ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات تصدرها «الاتصالات» بـ 1.6%، بينما تراجع اداء قطاع واحد وهو الطاقة بـ 0.35%، فيما استقر اداء 4 قطاعات اخرى.وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% مضيفا 100.5 نقطة، ليصل إلى 9242 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2% بمكاسب 77.5 نقطة ليصل إلى 6449 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.1% بمكاسب 92.6 نقطة ليصل إلى 8329 نقطة.