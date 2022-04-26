آل ثاني: سنواصل التركيز على التحول الرقمي في أسواقنا الأساسية وعلى توسيع خدماتنا

لا نزال متفائلين بتحقيق المزيد من النتائج الجيدة للمجموعة خلال الجزء المتبقي من السنة

البابطين: Ooredoo الكويت حققت قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني

قمنا بابتكار حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع مما أدى إلى ارتفاع أعداد عملائنا

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة Ooredoo عن تحقيقها صافي ربح بلغ ٨٫٤ ملايين دينار للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بمليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021 بنمو 757%، حيث استمد دعما قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية في كل من: الكويت وتونس والجزائر وفلسطين والمالديف.



وأعلنت الشركة ارتفاع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% لتصل إلى 56 مليون دينار للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بـ51 مليون دينار للربع الأول من سنة 2021، كما ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 153 مليون دينار للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بـ146 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021، وقد تأثرت الإيرادات بالدينار الكويتي بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والإيرادات القياسية في فلسطين والنمو الصحي في تونس والجزائر بالعملة المحلية.



وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 17 فلسا للربع الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 2 فلس للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2021.



اما قاعدة العملاء الموحدة فبلغت 24 مليون عميل في نهاية الربع الأول من سنة 2022.



التركيز على التحول الرقمي



وبهذه المناسبة، علق الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: شهدت الشركة بداية قوية لهذا العام وحققت نتائج جيدة جدا في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، وشاهدنا خلال الفترة تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا في الكويت، وحققنا إيرادات قياسية في فلسطين، كما واصلت كل من تونس والجزائر تحقيق نمو مستمر بالعملة المحلية، الذي أدى إلى ارتفاع قوي في الإيرادات الإجمالية وإلى أداء أقوى للشركة.



وتابع: في الكويت ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% بينما أدى تحسين الكفاءات التشغيلية إلى ارتفاع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17%، وفي تونس ارتفعت إيراداتنا بنسبة 3% بالعملة المحلية. كما حققنا في الجزائر أرقاما جيدة كان أبرزها ارتفاع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% كما بلغت الإيرادات 45.4 مليون دينار في ربع السنة. أما في فلسطين، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتبلغ 8.7 ملايين دينار مدفوعة بزيادة قاعدة العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 1.4 مليون، وبفضل الانتعاش في قطاع السياحة، ارتفعت إيراداتنا في المالديف بنسبة 9% كما ارتفعت الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% في ربع السنة.



وسنواصل في 2022 التركيز على التحول الرقمي في أسواقنا الأساسية وعلى توسيع خدماتنا ومنتجاتنا، والحرص على الاستمرار في توسيع وتنويع قاعدة عملائنا، ولا نزال متفائلين بتحقيق المزيد من النتائج الجيدة خلال الجزء المتبقي من السنة وهو ما نتطلع للإبلاغ عنه في تقاريرنا القادمة.



قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية للربع الأول لعالم 2022، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين: حققت شركة Ooredoo الكويت قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة يشار إليها بالبنان ذات مكانة رائدة في عالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأضاف: لم تكن هذه النتائج المبهرة قد تحققت لولا التغييرات الداخلية والتي انعكست بشكل ملحوظ على اداء الشركة المالي والازدهار الذي حصل مقارنة بالسوق المحلي.



وتابع البابطين قائلا: مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليبنا لإرضائهم، فقمنا بابتكار حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع، ما أدى إلى ارتفاع أعداد عملائنا وهو ما يعكس ثقتهم الكبيرة بنا.



جائزة «أسرع شبكة 5G»



حصدت شركة Ooredoo للاتصالات جائزة «أسرع شبكة 5G في الكويت» لعام 2021 في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) برشلونة 2022، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة.



تطوير الخدمات والمنتجات



وفي ظل محيط التغيير المستمر، تتغير رغبات واحتياجات العملاء من الأفراد والشركات. لذلك، تواصل شركة Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول أعمالك، تعزيز جودة خدماتها وطرح أحدث الابتكارات التي تحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في الدولة. وقد أطلقت الشركة خدمة Push-to-Talk وهي خدمة اتصالات معززة للشركات الكبرى والوسطى التي تتطلب شبكة خاصة قائمة على الاتصالات الصوتية ذات اتصالات بين أطراف عدة، وتوفر Ooredoo business هذه الخدمة بالشراكة مع شركة Telo Systems المتخصصة في خدمات اللاسلكي التي تتيح الوصول الفوري إلى الشبكة الرقمية التي تستخدمها الشركات. فعندما تستخدم الشركة شبكة إرسال ممكنة، سيتمكن كل جهاز متصل بها من التواصل عبرها من خلال هذه الخدمة، وستكون قادرة على الوصول إلى الشبكة بضغطة زر. كما توفر Push-to-Talk خدمات الصوت والفيديو وتحديد الموقع.



وكانت Ooredoo business قد أقامت بالشراكة مع Oracle ملتقى خاصا لمناقشة الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات، بحضور نخبة من الخبراء في مجال تصنيف البيانات والأمن السيبراني تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات وتغطية السياسات الجديدة المتعلقة بتصنيف البيانات لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في عمليات التحول الرقمي. لقد كان الملتقى فرصة جيدة لتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول السحابية والأمنية التي تمكن الشركات والجهات الحكومية من توفير البيئة الافتراضية الآمنة لاستضافة التطبيقات والبيانات حسب أحدث سياسات تصنيف البيانات.

Ooredoo - الكويت..2.6 مليون عميل

سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 57.6 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 50.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021. وقد سجلت الشركة تقدما قويا للدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% لتصل إلى 16.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 14.1 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. وقد ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.6 مليون عميل في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

تونس.. 31.6 مليون دينار إيرادات

انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 31.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 32.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021. ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 3%. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13.6 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022.



وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس إلى 7.0 ملايين عميل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 6.9 ملايين عميل في الربع الأول من عام 2021.

الجزائر.. أرقام قوية

سجلت Ooredoo الجزائر أرقاما قوية على الرغم من استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري، وقد ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% ليصل إلى 17.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 15.6 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021. وبلغت الإيرادات 45.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022. ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 5%. وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 12.9 مليون عميل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 12.7 مليون عميل في الربع الأول من عام 2021.

فلسطين.. ٥% ارتفاع الإيرادات



ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 8.7 ملايين دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 8.3 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2021. وسجلت الشركة ارتفاعا جوهريا في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% ليصل إلى 3.3 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 2.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021 مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 4% لتصل إلى 1.4 مليون عميل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 1.3 مليون عميل في الربع الأول من عام 2021.

المالديف

سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 9.6 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 8.8 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% ليصل إلى 5.2 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 4.8 ملايين دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021، وتقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 370 ألف عميل.