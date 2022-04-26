محمود عيسىذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت عددا من مناقصات مشاريع تطوير المرافق النفطية، ويأتي الإعلان عن هذه المناقصات في غمرة حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن التأخيرات المحتملة في قطاع المشاريع النفطية الكويتية وتظلل أجواء صناعة الطاقة الكويتية.وتشمل المناقصات الجديدة ترقية مرافق أنظمة الحقن والمراقبة الكيميائية في شمال الكويت.ومن المقرر أن تعقد شركة نفط الكويت في 26 مايو اجتماعا سابقا لتقديم العطاءات للمشروع فيما حددت يوم 24 يوليو المقبل موعدا نهائيا لتقديم العطاءات. كما تم طرح مناقصة لمشروع تحديث مرافق المياه في شركة نفط الكويت، والموعد النهائي لتقديم العطاءات هو أيضا 24 يوليو.في غضون ذلك، أعلنت الشركة عن تأجيل المشروع المخطط له لإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في غرب الكويت، وتم تمديد الموعد النهائي الجديد لتقديم العطاءات الى 17 مايو فيما انتهى الموعد السابق في 19 أبريل، وقالت شركة نفط الكويت أيضا إنها تستعد لطرح مناقصة لبناء خطوط تصريف وأعمال مصاحبة في الآبار في جنوب وشرق الكويت.وقد أهلت الشركة بالفعل 15 شركة لتقديم عطاءات للعقد، وقالت إن الشركات الأخرى التي ترغب في التأهيل المسبق يمكنها إرسال المستندات إلى لجنة المشتريات العليا في الكويت في غضون 30 يوما.من جانبها، تستعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية - كوفبيك وهي احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، لطرح عقد استشارات مصمم لمساعدتها على إدارة مخاطر العملات الأجنبية، وقد تأهلت ثلاث شركات تدقيق رئيسية لتقديم عطاءات للمشروع هي ديلويت وايرنست اند يونغ وكيه بي ام جي.