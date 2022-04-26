القاهرة - هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري أنه تقرر عقد اختبار إلكتروني تجريبي أخير لطلاب أبنائنا في الخارج بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، بكل الدول وستتم إتاحة الاختبارات الإلكترونية في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الدولة المقيم بها الطالب، وذلك تمهيدا لعقد الاختبارات الإلكترونية الخاصة بنهاية العام الدراسي.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق عقد الامتحانات للطلاب المتقدمين على نظام أبنائنا في الخارج:



- تعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية «صفوف النقل امتحان شهادة إتمام بمرحلة التعليم الأساسي» الكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة أسئلة اختيار من متعدد، طبقا للمواعيد المقررة بالجدول المعلن الذي يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وفي حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عنها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا في الخارج - المدرسة الفنية المتقدمة - ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة - القاهرة.