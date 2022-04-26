القاهرة ـ هناء السيد وأ.ش.أ



عقد د.خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا امس بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، للوقوف على آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى بحث آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27».



وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة، بالإضافة إلى عرض لعدد من مشروعات البنية التحتية والمقترحات لتطوير هذه المنظومة والتخلص بشكل آمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.



كما تم استعراض نتائج المباحثات الجارية مع الشركات الراغبة في العمل بمنظومة المخلفات الصلبة بجنوب سيناء لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات بما فيها تقديم هذه الخدمات إلى المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ.



وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ، في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الحدث العالمي المهم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر، كما تم التأكيد على أهمية دور المجتمع المحلي وأبناء محافظة جنوب سيناء من العاملين في هذا المجال للعمل في المنظومة الجديدة، لضمان نجاحها وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام العالم.



وفي سياق متصل، تمت مناقشة الاستعدادات السياحية للمؤتمر ومنها المقترحات الخاصة بالزيارات السياحية التي سيتم تنظيمها، للوفود المشاركة في المؤتمر لإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالمقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، حيث يمكن تنظيم زيارات داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان وأبوسمبل وسيوة وغيرها، مع إبراز المشروعات التنموية والقومية والبيئية بها.