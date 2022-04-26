القاهرة ـ ناهد إمام



ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 28%، لتبلغ ما قيمته 2.002 مليار دولار مقارنة بنحو 1.567 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ـ في بيان امس ـ أن العديد من القطاعات حققت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي منها «منتجات الأسمدة» التي حققت نموا بلغ 40% وصادرات «الكيماويات غير العضوية» التي زادت بنسبة بلغت 124%، كما ارتفعت صادرات «منتجات المنظفات» بنحو 22%، و«منتجات البلاستيك والمطاط» التي حققت نموا بلغت نسبته 15%، كما زادت صادرات «الأحبار والدهانات» بنسبة 13%، وحققت صادرات«الكيماويات المتنوعة» ارتفاعا بنحو 12%، و«منتجات الزجاج» بنسبة 2%.

وأشار إلى أن أكبر أسواق استقبلت صادرات القطاع تمثلت في «إيطاليا» بقيمة 167 مليون دولار، تلاها «الهند» بقيمة 105 ملايين دولار، ويليها «فرنسا» بقيمة 99 مليون دولار.

وأضاف المجلس أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى «إسبانيا» بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 98 مليون دولار، فيما بلغت إلى«رومانيا» نحو 89 مليون دولار، و«البرازيل» نحو 78 مليون دولار وإلى «بلجيكا» بقيمة 69 مليون دولار، وإلى «السودان» بقيمة 69 مليون دولار.