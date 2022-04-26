قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده استكملت بناء جدار حدودي بطول 837 كيلومترا على الحدود مع سورية.



وأضاف صويلو في تصريحات أدلى بها، خلال قيامه بجولة تفقدية على الحدود بين بلاده وإيران، في ولاية وان، أن تركيا استكملت حتى الآن بناء جدار بطول 1028 كيلومترا على الحدود مع كل من سورية وإيران.



وأوضح أن بلاده تهدف للانتهاء من بناء الجدار الحدودي على طول الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، بحلول عام 2023، مع تزويده بتدابير أمنية إضافية مثل كاميرات وأبراج المراقبة.



وتشهد الحدود السورية- التركية نشاطا لعمليات التهريب، ما جعل الحكومة التركية تبدأ ببناء الجدار الأسمنتي على طول الحدود مع سورية منذ أواخر عام 2015، بهدف منع عمليات التهريب والدخول غير القانوني إلى البلاد.



وتستخدم تركيا في مراقبة الحدود كاميرات وأنظمة استشعار حرارية وأنظمة إضاءة جرى تركيبها على طول 153 كيلومترا من الحدود التركية المشتركة مع كل من إيران وسورية في ولايات آغري وإيغدير شرقي البلاد، وهاطاي وشانلي أورفا في الجنوب.