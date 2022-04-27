أعلنت المتحدثة الرسمية في الهيئة العامة للشباب أسرار الانصاري عن توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي في بنك المشرق من خريجي المحاسبة والتمويل حديثي التخرج ضمن مشروع «صناع العمل» الذي يعد أحد برامج السياسة الوطنية للشباب والمدرج في الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة. وقالت الانصاري إن البرنامج يبحث عن حديثي التخرج من مختلف الجامعات المحلية وجامعات الولايات المتحدة وجامعات المملكة المتحدة متخصصين في التمويل والمحاسبة أو إدارة الأعمال من الكويتيين الحاصلين على معدل عال لا يقل عن 3.2 نقاط، لافتة الى ان المشاركين في مشروع «صناع العمل»سيدخلون برنامج شهادة الامتياز المتقدمة «ACE» وسيحصلون على مسار وظيفي متميز في مجال تمويل الشركات وبنوك الاستثمار بعد اجتياز البرنامج التدريبي الذي يسعى المشروع من خلاله إلى التركيز على تنمية وتطوير مواهب وكفاءات الشباب الكويتي في القطاع المصرفي لمواكبة ديناميكية الصناعة المصرفية والاقتصاد الكويتي. ودعت الشباب الكويتيين حديثي التخرج من الجنسين إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الشباب www.youth.gov.kw، وذكرت أن التدريب والتأهيل والتمكين من صلب اختصاصات وأهداف «صناع العمل» وقد طرحت الهيئة عددا من المشاريع تحقيقا لرؤيتها بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والأهلي، لافتة الى ان «صناع العمل» قدم 770 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف ضمن ثماني مجالات وهي:



٭ إدارة المرافق والامن والسلامة والبيئة.



٭ تأهيل الكويتيين في القطاع الصناعي.



٭ إعداد وتأهيل مهندسات الكويت.



٭ إعداد وتأهيل الشباب في مهنة مساعد المحامي القانوني.



٭ إعداد وتأهيل الكويتيين في السحابة الالكترونية بالتعاون مع شركة امازون العالمية.



٭ تأهيل الشباب المهندسين في محطة الصرف الصحي في مدينة أم الهيمان.



٭ تأهيل برنامج البرمجة وتطبيقات الهاتف.



٭ إعداد قادة المستقبل في الاندية الصحية.