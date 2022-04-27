

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



هو واحد من كتيبة الراحل الجنرال محمود الجوهري في مونديال 1990 بإيطاليا، إذ خاض 3 مباريات أمام 3 مدارس كروية عالية المستوى في هذا الوقت، وهي منتخبات هولندا وايرلندا وانجلترا، فلم يخسر «الفراعنة» في المونديال سوى في مباراة المنتخب الانجليزي بهدف وحيد، فيما كان التعادل 1-1 مع الطاحونة الهولندية، وسلبيا مع ايرلندا.. انه ربيع ياسين (مواليد 7 سبتمبر 1960) والملقب بالشيخ ربيع لاعب الأهلي وصاحب الـ 118 مباراة دولية.



وما بين بداية لعبه لكرة القدم في مركز شباب الفشن ببني سويف، وظهوره المميز أمام نجوم منتخب هولندا خوليت وفان باستن وريكارد في مونديال 1990، كان هناك مشوار صعب وطويل.. والأهم الالتزام والبعد عن المغريات التي تحيط عادة بلاعبي الكرة، لدرجة انه كان على وشك الزواج من احدى الفنانات المشهورات في فترة التسعينيات، ولكنه استفاق على رفض والدته لهذه الزيجة، من منطلق طاعة الأم والالتزام الديني.



يذكر ربيع ياسين خطواته الأولى قبل الانتقال للأهلي بأن الفرصة جاءت في مباراة بين الأهلي ونادي تلفونات بني سويف، ولكن قبل ذلك كانت الخطوة الأولى بترشيحه للعب للزمالك اذ تدرب معهم بالفعل، ثم الإسماعيلي الذي وقع لهم، ولكن تدخل الأهلي في عهد المدرب الكبير هيديكوتى ليتم ضمه، ومن هنا بدأ مشوار تميزه في مركز الظهير الأيسر.



ويعتبر ياسين عنصرا من عناصر أعظم أجيال الكرة في تاريخ النادي الأهلي خلال عصره الذهبي، اذ لعب 300 مباراة رسمية حصل خلالها على 7 بطولات دوري عام و5 كأس مصر و5 دوري أبطال أفريقيا، كما حصل على لقب أحسن لاعب في مصر 3 مرات كما شارك في أولمبياد 1984 وكأس الأمم الأفريقية 1986 بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 1990.



ومع خطواته الأولي مع الأهلي قال عنه المايسترو صالح سليم انه اللاعب المصري الوحيد الذي يملك قدرات الاحتراف في الأندية الأوروبية. ويقول ربيع ياسين ان شهر رمضان من الشهور المحببة جدا لنفسه، والتي تمثل قمة الالتزام الديني والتقرب إلى الله، لدرجة انه كان يصوم كل أيام الشهر الفضيل، خلال معسكر الاستعداد لمونديال 1990، والذي كان في المانيا، رغم فروق التوقيت وقسوة التدريبات تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري، الذي غضب منه بشدة وهدده بالاستبعاد من قائمة المونديال بسبب رفضه حضور إحدى الحفلات التي أقيمت للمنتخب بمنزل أحد السفراء بسبب وجود بعض الأمور غير المناسبة في هذا الحفل.