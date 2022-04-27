الدوحة - فريد عبدالباقي



تختتم اليوم مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بنظام التجمع، حيث يشهد اليوم إقامة 4 مباريات، يلتقي الوحدات الأردني مع ناساف كارشي الأوزبكي في الـ 8:15 مساء على ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وفي نفس المجموعة يلتقي السد القطري مع الفيصلي السعودي في الـ 11:15 مساء على ستاد الأمير محمد بن فهد، وفي المجموعة الأولى، ستكون مواجهة قوية تجمع بين الريان القطري والهلال السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، وفي نفس التوقيت يلتقي الشارقة الإماراتي مع الاستقلال الطاجيكي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.



يبحث الريان القطري عن حجز تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي عندما يلتقي مع الهلال السعودي الذي ضمن تأهله إلى الدور الثاني بعد أن احتل الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما يحتاج الريان، صاحب النقاط العشر، للفوز برباعية نظيفة، لضمان التأهل متصدرا، على حساب الهلال.



ويكفي الريان التعادل فقط للتأهل ضمن أفضل 3 من أصحاب المركز الثاني، حيث لا يمكن لصاحبي الوصافة في المجموعتين الثانية والرابعة، الوصول إلى النقطة 11.



وكان الريان خسر لقاء الذهاب بنتيجة 0-3.



وفي المقابل، خرج السد القطري من سباق الترشح إلى الأدوار الإقصائية بعد أن احتل المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، ويسعى اليوم إلى مصالحة جماهيره عندما يلتقي مع الفيصلي السعودي الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ولم يضمن حتى الآن تأهله إلى الدور الثاني، في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين ناساف كارشي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما ودع الفريق الأردني الوحدات البطولة بعد أن احتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط.



وبحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ 16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.