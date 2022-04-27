مبارك الخالدي



وقّع المدرب الوطني ماهر الشمري عقدا لتدريب فريق جدة السعودي، لتكون ثالث تجاربه في السعودية بعد قيادته لفريقي النهضة والخليج في المواسم السابقة. وعبّر الشمري عن تقديره لثقة رئيس وأعضاء نادي جدة على اختيارهم له لقيادة الفريق، مؤكدا أن الهدف الرئيسي الذي يسعى لأجلة هو تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.



واعتبر أن المهمة صعبة وتحد كبير نظرا لقصر المدة قبل ختام الموسم، لافتا إلى أن المدرب الوطني يوسف جالي سيكون مدربا مساعدا له، مشيرا إلى انه يتطلع دائما لإبراز الكوادر الكويتية ذات الكفاءة ومنحها الفرصة للعمل واثبات الوجود.